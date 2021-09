El Clasificatorio se define en el clásico

Se definieron los finalistas del Torneo Clasificatorio, y en la final habrá Clásico. Mar del Plata Club recibió a Los Cardos y lo venció, mientras que Sporting hizo lo propio ante Universitario. En el Reclasificatorio, Uncas y San Ignacio están más cerca de jugar el Regional Pampeano A.



Se vivió un gran partido en el Barrio Libertad, donde Sporting se hizo fuerte y en condición de visitante venció a Universitario por 21 a 16. Luego de un buen comienzo del "Búho", los Maristas se repusieron y lograron el pasaje a la final en un partido que no tuvo suspenso hasta la última pelota.



Por su parte, Mar del Plata Club sigue empedrando sus andar con victorias. Esta vez, su víctima fue Los Cardos, que visitó Santa Celina y se llevó una dolorosa derrota por 44 a 21. Los de Rafael Urrutia siguen invicto y llegan a la final como candidatos. Cabe destacar que además de la Final, el próximo fin de semana Los Cardos recibirá a Universitario para definir quién ocupará el último escalón del podio y la clasificación final de cara al Regional Pampeano A.

San Ignacio sacó ventaja contra Biguá en el Reclasificatorio. (Foto: Norman Espino)

Las semifinales Reclasificatorias enfrentaron, en el partido de ida, a Uncas y Comercial, en Tandil, y a Biguá contra San Ignacio, en Las Dalias. En primer término, triunfó el local por 28 a 11, mientras que SIR venció por 28 a 19. El próximo finde, se volverán a ver las caras para definir quienes serán los equipos que ocuparán los dos lugares restantes en el Regional Pampeano A.

Resultados - Sábado 11/9

Semifinales

Mar del Plata Club 44 vs 21 Los Cardos

Mar del Plata Club 33 vs 12 Los Cardos (Intermedia)

Mar del Plata Club 24 vs 31 Los Cardos (Preintermedia)



Universitario 16 vs 21 Sporting

Universitario 18 vs 49 Sporting (Intermedia)

Universitario 21 vs 37 Sporting (Primera)

Semifinales Reclasificatorias - Ida

Biguá 19 - 28 San Ignacio

Biguá 3 - 33 San Ignacio (Intermedia)

Biguá 24 - 27 San Ignacio (Preintermedia)



Uncas 28 - 11 Comercial

Uncas 29 - 12 Comercial (Intermedia)

Uncas 18 - 30 Comercial (Preintermedia)

Próxima Fecha (18 de Septiembre)

Sporting vs Mar del Plata Club - Final

Los Cardos vs Universitario - Final 3er Puesto



Comercial vs Uncas - Semifinal Reclasificatoria Vuelta

San Ignacio vs Biguá - Semifinal Reclasificatoria Vuelta

Amistosos

Pueyrredón 48 - 12 Necochea

Campo de Pato 19 - 22 Los 50