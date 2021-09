Pratto volvió a lamentar su salida de River

El delantero Lucas Pratto, actualmente en Vélez Sarsfield, aseguró que le hubiese gustado irse "de otra manera" de River Plate, el club donde obtuvo la Copa Libertadores 2018 en la mítica final ante Boca, por los pocos minutos de juego que dispuso en su último año y derivaron en una relación distante con el DT Marcelo Gallardo.

"Me hubiese gustado irme de otra manera de River. Había una deuda grande, algunas relaciones tensas, entonces puse todo en la balanza para irme a Feyenoord (Países Bajos). Los dirigentes me dijeron que no me podían pagar lo que me debían y lo mejor era salir por seis meses", dijo Pratto en una entrevista con ESPN.

"Cuando jugás, dejás de lado deudas o la relación con algunas personas, por el bien del club y tuyo. Queremos ganar plata, pero también jugar", dijo el atacante de Vélez. Pratto señaló que Gallardo no lo llamó cuando en mayo pasado sufrió la fractura de peroné y ligamentos del tobillo derecho, pero remarcó que tuvo un trato "cordial" con el entrenador más ganador en la historia del club.

"Nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir. No tengo grises, quizás es algo que tengo que cambiar. Tuvimos una relación cordial. Algunas cosas no se cambiaron. No estaba para jugar cinco minutos y decidí ir a otro lugar. A River siempre lo respeté, aún con uno o dos minutos en cancha intenté hacer lo mejor", indicó el "Oso".

"Gallardo te exige, lo mejor que tiene es el liderazgo. Mis decisiones pasaron por otro lado, no por estar saturado, pero las relaciones humanas se desgastan. A veces tenés pensamientos diferentes y tenés que tomar decisiones. Nunca le falté el respeto a nadie. Cuando llegué a Vélez, en mi primer ciclo, no jugaba e intenté entrenar mejor para tener la posibilidad", manifestó Pratto.

El "Oso" rechazó un posible regreso a Boca, la institución donde se formó, porque se siente identificado con River. "Tuve suerte de que llegué en una época muy linda para River (enero de 2018). Se dio algo que no sé si se dará otra vez, con dos finales contra Boca en el año. La de Madrid fue hermosa, pero en su momento fue bravo", agregó.