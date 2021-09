Cuánto puede cambiar el escenario electoral de Mar del Plata

Pasaron apenas 10 días de la dura derrota electoral que sufrió el oficialismo nacional y provincial en las Paso 2021. La reacción a la derrota fue marcada: cambios en los gabinetes de Alberto Fernández y Axel Kicillof y medidas de apertura que se contraponen a los cuidados extremos adoptados en el peor momento de la pandemia. ¿Qué impacto pueden tener esas medidas en las elecciones generales del 14 de noviembre? ¿Pueden reflejarse en un cambio del escenario electoral en Mar del Plata, donde Juntos ganó por 20 puntos?

Las respuestas a esos interrogantes varían de acuerdos a los interlocutores y a juzgar por los yerros en encuestas y pronósticos electorales en los últimos años la respuesta correcta sólo la tendrán las urnas. Pero en medio de posturas distintas hay una certeza en Mar del Plata: la lista de Fernando Muro será la votada. A partir de esa premisa, parten las variables.

Guillermo Montenegro, que se sorprendió por la diferencia obtenida el domingo 12 de septiembre, ahora cree que el escenario no tendrá mayores variantes. Desde su entorno analizan que el bajo porcentaje de votantes (62,72% del padrón) perjudicó de manera similar a su lista y a la del Frente de Todos. “La ausencia por circuitos electorales fue pareja. La gente que no fue a votar y que irá en esta elección será pareja de uno y otro lado, no va a modificar los porcentajes”, asegura un hombre clave en el armado electoral del oficialismo marplatense. Y anticipa que el reparto de concejales será 8-4.

En el oficialismo local tampoco ven que los votos de las listas que no superaron las Paso (28.706) se repartan unidireccionalmente. “Hay partidos más afines a nosotros y espacios más cercanos al Frente de Todos. Habrá que ver si alguna otra fuerza de las que competirá en noviembre puede crecer y hasta dónde”, plantean.

El resto del análisis que hacen cerca del intendente es menos matemático y más político. Y aborda las medidas adoptadas en las últimas horas y que marcan “el fin de la pandemia”, dicen. “Hace 14 días vino Gollán a Mar del Plata y dijo que Montenegro era un irresponsable por no seguir los lineamientos de provincia. 14 días después no hay más pandemia”, ironiza un colaborador del jefe comunal.

En el Ejecutivo local no ven con malos ojos las medidas anunciadas y aprovechan para recordar que durante mucho tiempo el gobierno local impulsaba una salida de la pandemia. Y como hicieron durante la campaña para las Paso, recuerdan que en el momento más crítico los concejales del Frente de Todos abandonaron la comisión de reactivación. “La salida es progresiva. No se sale de un día para otro de la pandemia. El problema de esto es la no previsibilidad”, analizan. Por ejemplo, citan las medidas de apertura de boliches, que permitirán el acceso de aquellas personas con el esquema de vacunación completo: “¿Qué chico de 22 años tiene las dos dosis? Ninguno. Abren los boliches para mayores de 60”.

En el Frente de Todos, en cambio, creen que sí tienen margen para recuperar algunos puntos y achicar la diferencia en las generales. ¿Cuánto? Depende en buena medida del impacto real que tengan las medidas anunciadas por el gobierno nacional en la recuperación económica. La apatía de los ciudadanos que decidieron no ir el 12 de septiembre, creen en el espacio liderado por Fernanda Raverta, los afectó mucho más a ellos que a Juntos.

“En el circuito 364 (Juan B Justo, Mario Bravo, la Costa y Tettamanti) votó el 59% del padrón”, grafican. No se trata de cualquier circuito: es el más numeroso en cantidad de votantes. En las Paso 2021, la lista del oficialismo local sacó prácticamente la misma cantidad de votos que había obtenido en las generales 2019 (31.629 contra 33.372). Sin embargo, la lista del Frente de Todos sacó casi 17 mil votos menos que hace dos años.

Otra herramienta que les permitiría recuperar votos perdidos, creen cerca de Virginia Sívori, la cabeza de la lista, es darle volumen al desarrollo territorial que tiene el espacio y que, producto de la pandemia, no funcionó a pleno en las Paso. Son votos que, a priori, se creían más cercanos al Frente de Todos, pero que a partir de la mala situación económica no los acompañó.

Esto no significará un cambio en la estrategia de mostrarse más cercanos a la clase media con el tándem Sívori y Ariel Ciano. “La idea es sumar. Vamos a movilizar más las estructuras territoriales”, anticipan. Al mismo tiempo, creen que el oficialismo puede perder algunos votos. El análisis que realizan en el Frente de Todos es que la interna entre Facundo Manes y Diego Santilli le dio un fuerte impulso al espacio. “Ahora se va a desinflar”, pronostican.

La cantidad de puntos que puede descontar la lista de Sívori es un interrogante cuyo resultado está directamente vinculado al éxito de las medidas anunciadas por el gobierno. Sin hacer pronósticos, en Mar del Plata tienen un objetivo en mente: sumar un concejal más. “Aspiramos a meter cinco concejales, con lo cual hablamos de llegar a 34 puntos”, dicen.

Aparte de las dos fuerzas principales, habrá otras cuatro listas en el cuarto oscuro en las elecciones generales: Avanza Libertad, Frente de Izquierda, Acción Marplatense y Crear. Por ahora, ninguno de los dos frentes mayoritarios contempla la posibilidad de que alcancen el piso de 8,33% para tener representación legislativa. Sin embargo, el correr de los días (faltan 40 días para las elecciones) dirá si los espacios tradicionales recuperan la confianza del electorado o los partidos que se mueven en los márgenes logran capitalizar el descontento.