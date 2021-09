Satisfacción de los salones de fiestas por las mayores aperturas: "Nos da previsibilidad"

Las empresas organizadoras de eventos de Mar del Plata mostraron su satisfacción por los recientes anuncios del gobierno nacional y provincial, que permiten la organización de fiestas con gente vacunada y consideraron que la normativa “será muy venturosa” para la actividad, que estuvo prohibida durante buena parte de la pandemia.

“Recibimos con suma alegría las nuevas normativas que permiten la actividad plena de nuestras empresas. El sector siempre sostuvo que las prohibiciones solo alentaban a la actividad ilegal. En los eventos al que el órgano de control llegaba tarde y simplemente dispersaba o aquellos de los cuáles ni tenían noticias, todos los asistentes quedaban sin ningún tipo de contralor ya sea desde el punto de vista sanitario como bromatológico por lo que consumían allí”, expresó José María García, titular de la Asociación de Productores de Eventos de Mar del Plata.

Este martes, la ministra de salud Carla Vizzotti y el jefe de gabinete José Luis Manzur anunciaron que los salones de fiestas, bailes o actividades similares estarán habilitados para personas que acrediten esquema completo de vacuna (14 días previos al evento) o una dosis más test diagnostico (PCR o Antígeno) negativo dentro de las 48 horas previas al evento. También habrá un protocolo especial para las fiestas de 15 o para menores de 17 años mientras avance la vacunación en los y las adolescentes.

En diálogo con 0223, García aclaró que “aún no se publicó la letra chica” del decreto y aunque obligue a completar esquemas de vacunación, “no será complicado su cumplimiento en el futuro cercano”, mientras tanto, admitió, "nos estamos manejando con los protocolos de la gastronomía".

“Ahora hay mucha gente que no tiene las dos dosis aplicadas por lo tanto hablar de qué una persona gaste unos 5 mil pesos en un PCR es complicado. Pero nuestras fiestas se planean con 3 meses como mínimo y son las fiestas de fin de año. Hablar de un casamiento o un cumpleaños de 15 es con una organización de 1 o 2 años antes, por lo que entendemos, la mayor parte de la gente estará vacunada, inclusive los menores. Y lo que no quieran vacunarse, creo que serán muy pocos, más teniendo en cuenta que en este tipo de eventos, son familiares y amigos y seguramente no habrá complicaciones en ese sentido”, razonó.

“Sin duda que es algo muy venturoso y las noticias son muy buenas, porque nos dan un marco de futuro, de previsibilidad, que en esta actividad es muy importante ya que cada fiesta tiene su tiempo de organización”, señaló.

Por último, lamentó las tremendas consecuencias que tuvo el parate por el coronavirus en la actividad. “En el camino han quedado fuera de la actividad varios salones y profesionales, que no pudieron sostener tantos meses sin trabajo. Es el momento de decirle a todo Mar del Plata y Batan que los estamos esperando para festejar junto con sus seres más queridos esos momentos inolvidables, en nuestros Salones, con los mejores fotógrafos, la mejor música y las mejores decoraciones”, concluyó García.