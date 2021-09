La confesión de Julián Domínguez en Mar del Plata: "Hasta el viernes, no pensaba en ser ministro"

"Se los voy a confesar: yo no pensaba estar en Mar del Plata ni ser ministro", fue lo que dijo este jueves en Mar del Plata en su primera actividad pública como titular del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, al encabezar un encuentro con empresarios y gremios de la pesca en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep).

El funcionario mantuvo una extensa reunión con diversos referentes del sector pesquero en la que se mostró "desprovisto de cualquier ambición política" y con la preocupación puesta en "servir a la Patria" y a cada uno de los actores de la industria. "Si no puedo hacer eso, entonces no serviré como ministro", dijo el nuevo hombre de Gobierno que prefirió no tener contacto con la prensa.

En el cónclave, Domínguez trazó sus expectativas de gestión, ratificó su pleno apoyo al crecimiento de la industria en los mercados internacionales, y no evitó algunas confesiones: ante la mirada de sindicalistas y de los principales nombres del empresariado local, reconoció que pensaba que ya había terminado su "tránsito" por la función pública.

"Me toco esta responsabilidad. No era parte de mi proyecto, No pensaba estar en Mar del Plata ni ser ministro. Se los voy a confesar. En la noche del viernes estaba tranquilo, con mi mujer. Salí a caminar a las 21.15, me convocaron y acá estoy", expresó el titular de la cartera, en un tramo del encuentro al que asistió 0223.

Domínguez puso en palabras las definiciones a contrarreloj que tuvo que resolver la gestión de Alberto Fernández a fines de la semana pasada, en el marco de la crisis políticas más delicada que tuvo el oficialismo después de la contundente derrota en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). La designación del funcionario fue parte de una serie nombramientos en áreas claves que pretenden "oxigenar" el rumbo del Gobierno.

"Vengo a servirles en los mejores propósitos. Cuenten conmigo. Si no tenemos expectativa esperanzadora inmediata, no va a haber investigación, inversión, ni material de trabajo. Tenemos que salir y confiar en nuestra propia capacidad", sintetizó Domínguez, en otra parte de la reunión al insistir con su mensaje de unidad y crecimiento.

Junto a Carlos Liberman, el Subsecretario de Pesca, el ministro dijo presente en Mar del Plata para recibir al buque de investigación Mar Argentino, que pertenece al Inidep, después de que culminara su primera campaña en la que se dedicó a relevar la población de langostinos en el sur de la provincia de Buenos Aires y el norte de Río Negro.