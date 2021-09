Quién era Leandro "Lele" Gatti, el DJ asesinado en Playa Grande

Leando “Lele” Gatti, el DJ de 32 años que este domingo fue asesinado a metros del bar Mr Jones de Playa Grande, fue recordado con mucho pesar por parte de sus amigos en las redes sociales.

Leandro Gatti o “Dr. Lele” como era conocido en el ambiente, había musicalizado la fiesta por la primavera en el reconocido boliche de Playa Grande y luego del cierre, a las 4, se había quedado un rato más en el lugar, hasta que cerca de las 6, se despidió de todos y junto a un amigo, comenzaron a cargar algunos equipos de sonido en un auto, donde fueron sorprendidos por dos desconocidos en una moto, que en principio, habrían forcejeado por un bolso, para dispararle en el pecho y luego huir.

Leandro Gatti había musicalizado la fiesta de la primavera en Mr Jones. (Foto Facebook)

A través de las redes sociales, sus amigos recordaron con cariño a “Lele” en diferentes posteos. “5 am me mandaste esta foto con el toque LELE de siempre, el humor que siempre tuviste para que todo el mundo esté un poco mejor. Va a ser muy difícil aceptar que ya no estas, siempre recordare las charlas de autos, sonidos, noches e interminables anécdotas”, dijo su amigo José Pascutto, a través de Facebook .

“Lele querido como me hacías reír con una locura sana y fresca que oh María y Ogham venías a la cabina a saludar y me ayudabas con la compu , que injusticia da la vida a veces se te va extrañar. Vivirás por siempre en el recuerdo de toda la noche de Mar del Plata. Q.E.P.D querido LELE”, posteó Facundo, otro de sus amigos.

Antes de su labor en Mr Jones, “Lele” había trabajado en reconocidos boliches de Mar del Plata como Sobremonte, Pin Up, Sethai, Complejo Terrazas & Dickson Club; Esperanto y en eventos de Luis Carmona Producciones.