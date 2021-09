Scaloni: "Somos los damnificados, Argentina y Brasil querían jugar"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, lamentó hoy la suspensión del superclásico ante Brasil y aseguró que su equipo fue el "damnificado" ya que querían "deportar" a los cuatro jugadores involucrados en el conflicto.

"Vengo para que se entere el pais de lo sucedido. A mi me pone muy triste lo que acaba de suceder, si pasó o no algo, no era el momento para hacerlo. Cuando tendría que haber sido una fiesta, disfrutar del partido con los mejores del mundo termina en esto. No sé qué palabras utilizar", comenzó el DT en breve charla con el canal TyC Sports.

"Me gustaría que la gente en el país entienda que como entrenador tengo que defender a los jugadores y si entran autoridades pidiendo deportar a cuatro jugadores nuestros, el delegado dijo que nos vayamos al vestuario. Somos los damnificados, queríamos jugar el partido, los de Brasil también", agregó el conductor táctico.

Emiliano Martínez, Cristian Romero y Giovani Lo Celso, quienes fueron titulares, más Emiliano Buendía que quedó afuera de la convocatoria son los futbolistas involucrados.