Sívori: "Se viene un tiempo mejor y Mar del Plata tiene que estar a la altura"

Virginia Sívori está convencida de que se viene un tiempo mejor para Mar del Plata. Dice que lo palpa en cada una de las recorridas que realiza por los barrios y los centros comerciales para hablar con los vecinos. "Hay mucha expectativa para lo que viene", dice en una entrevista con 0223 la primera candidata a concejal del Frente de Todos, en la previa de unas Paso que considera claves: "Hay un tiempo mejor que se viene y Mar del Plata tiene que estar a la altura de eso".

La expectativa y el optimismo, asegura, no ocultan la falta de soluciones a problemas históricos en los barrios. "Hay una agenda detenida en el tiempo", marca y aclara que la pandemia no es excusa: "Pudo haber avanzado en políticas de planificación para ver hacia dónde vamos". En esa línea, sostiene que la gestión de Montenegro es "un modelo de conceptos vacíos", mientras que los gobiernos nacional y provincial están "llenos de políticas públicas".

La actual concejal y candidata del Frente de Todos también cuestiona al intendente por fomentar la división. "Yo creo que es un error seguir planteando dos lados porque si hay algo que necesitamos es ponernos de acuerdo en puntos básicos e ir para adelante", dice Sívori.

-¿Qué sensación percibe en la calle?

-Está bastante dividido en lo productivo y comercial, con una reactivación económica notable y con muy buena expectativa para lo que se viene; se empezó a sentir esa reactivación, entonces es una agenda de futuro, propositiva, para la temporada y mas allá. Hay un optimismo que se va empezando a sentir por las ganas de salir y dejar atrás un tiempo tan difícil.

Está también la agenda de los barrios que se contrapone porque es una agenda de abandono de muchos años, de los mismos reclamos de siempre: calles intransitables, no hay luminarias, la inseguridad. Ahora se suma la problemática de los microbasurales que es desde siempre pero se está profundizando; el transporte público que no llega. Son reclamos históricos de los barrios de nuestra ciudad que no encuentran respuesta desde hace mucho tiempo. Esa agenda sigue siendo la misma lamentablemente, entonces tenemos por un lado el optimismo de sentir que va a haber una reactivación económica y el compromiso de que eso se traduzca en que haya más infraestructura para los barrios que lo necesitan; mas políticas de luminaria, seguridad, de transporte público, agua, cloaca.

Sívori, durante una recorrida con productores de kiwi en Sierra de los Padres.

-¿Estos reclamos históricos en cuanto se lo adjudicás a los problemas que trajo la pandemia y en cuanto a falta de gestión por parte del gobierno municipal?

-Sin dudas es algo que viene más allá de la pandemia. La pandemia pudo haber profundizado algunas cuestiones como a la falta de acceso a la salud en los barrios porque las salitas no tienen una suficiente atención y en la pandemia se notó más esa falta porque se recortaron horarios. El transporte público lo mismo: desde siempre había sido un reclamo y con la pandemia vimos que se necesitaba un aforo y un esquema sanitario que el transporte público no pudo garantizar; la pandemia mostró cosas que ya venían mal pero evidentemente hay una agenda que está suspendida en el tiempo: la del desarrollo, la de la infraestructura para los barrios que más lo necesitan.

-¿Sentís que del intendente podría haber hecho más a pesar de la pandemia?

-Por supuesto. Hay mucho que se podría haber avanzado, no solo en acciones que tienen que ver con lo urgente, sino también se pudo haber avanzado en políticas de planificación para ver hacia dónde vamos. No hay esquemas de planificación participativa planteada por el intendente municipal.

-El intendente planteó que en esta elección se pone en juego el modelo país y plantea que él defiende el modelo del trabajo y la producción, algo que también dicen desde el Frente de Todos. ¿Cuáles son las diferencias?

-Hay un modelo que es un eslogan, un concepto vacío de acciones. Además, plantean dos lados y yo creo que es un error seguir planteando dos lados porque si hay algo que necesitamos es ponernos de acuerdo en puntos básicos e ir para adelante. Te puedo contar con muchas medidas económicas como esos conceptos vacíos del intendente para nosotros se llenan de políticas públicas constantemente.

-¿Por ejemplo?

-Desde el gobierno nacional puedo mencionarte las políticas de sostenimiento del empleo durante la pandemia, como el ATP o el Repro. Se están invirtiendo millones de pesos en el sostenimiento e inversión del sector privado. Desde líneas de créditos favorables, el acompañamiento de la vinculación científico-tecnológica con el sistema productivo para poder agregar valor y que la industria nacional crezca; desde una mirada impositiva que rápidamente va generando un rol progresivo en donde el que más tiene, más paga; el que menos tiene más facilidades tiene. Esa es la lógica y la economía que se viene. La de la generación de empresas pymes, el acompañamiento a las pymes para que crezcan porque son los principales generadores de trabajo y ese es el eje central de una política nacional.

Sívori, junto a Kicillof, este miércoles en Mar del Plata.

-¿Y la provincia?

-A través del Bapro entregó cerca de 9 mil millones de pesos en créditos para pymes del partido de General Pueyrredon. Estamos hablando de un gobierno provincial activo, acompañando con medidas especificas a los sectores.

-¿Y el municipio?

-Cuando hablamos del gobierno local podemos enumerar con los dedos de la mano alguna medida concreta para a acompañar a los sectores, como la eximición de una tasa, que es una propuesta del Frente de Todos, que el oficialismo toma. Y lo vemos bien. Si es una propuesta que creemos que está buena está bien que el oficialismo la tome. Los corredores gastronómicos fue una propuesta del Frente de Todos. Y así puedo enumerar varias. Ni hablar de obra publica, ni hablar de todo lo que está invirtiendo en el gobierno nacional y provincial en la ciudad.

La verdad es que hay claramente un concepto vacío y algo que está lleno de políticas públicas.

-Hace unas semanas el intendente cuestionó a quienes "ahora se sacan fotos en lugares productivos y antes no estaban", en alusión a los candidatos del Frente de Todos. ¿Cómo tomaron esa crítica?

-Yo lo primero que pregunto es si está bien que el intendente esté haciendo campaña cuando es una elección legislativa de medio término en la que hay un candidato a concejal en ese espacio. Me pregunto también cuáles son los réditos que le generan a esa fuerza política tener que plantearse en contraposición a otra. ¿Si nosotros no estuviésemos planteando la agenda productiva, de qué estaría hablando el intendente? Ahí vamos notando que hay una necesidad de confrontar, cuando nosotros creemos que nuestra comunidad está necesitando respuestas concretas, no ver todas las diferencias. Ver los puntos que podemos encontrar de común acuerdo para establecer la salida de la pandemia. La pandemia va a tener dos modos de salir: para adelante, con generación de puestos de trabajo, inversión productiva; o para atrás en cosas que ya sabemos que no funcionaron. Eso es lo que está en juego en esta elección.

"Podemos enumerar con los dedos de una mano las medidas del gobierno para apoyar a los sectores y fueron propuestas nuestras", dijo Sívori.

-¿Y la gente qué les dice?

-Es importante motivar a la ciudadanía, que se exprese con el voto. Es importante poner de relevancia que esta elección de medio término significa más que una elección. En los comerciantes, cuando recorremos, sentimos ese optimismo que se genera por el mayor movimiento económico, por la capacidad de consumo que se va generando cuando alguien tiene una política tarifaria. El comerciante se está preparando para la temporada, cree que le va a ir bien. Está empezando a comprar insumos vinculados a lo que vende porque sabe que lo que viene va a ser bueno y creemos que tiene que haber un gobierno local que acompañe con propuestas lo que inevitablemente se va a dar, que es este mayor movimiento.

Otra cosa que notamos es ese renacer, esas ganas de salir, de volver a disfrutar y tener vida social, de aprovechar espacios públicos. Eso demuestra rápidamente la falta de propuesta del gobierno municipal en acondicionamiento de espacios públicos para poder disfrutar. Vas a los lugares y están detenidos en el tiempo.

-Esperabas algo más en ese sentido de la gestión de Montenegro, teniendo en cuenta que es uno de los puntos fuertes de la Ciudad de Buenos Aires?

-Nos hubiese gustado porque creemos que la ciudad se merece que se tome con mayor responsabilidad el cuidado de los espacios públicos. También fue un eje de campaña del intendente la seguridad. Él se mostraba como un experto en la materia y mostró que no alcanza con gobernar desde el COM. Evidentemente hay que tomar decisiones en materia de seguridad.

Cuando vino el anterior secretario de Seguridad (Darío Oroquieta), nos contó todo lo que iba a hacer y nunca sucedió eso. Nunca compraron lo que dijeron que iban a comprar. Se va ese secretario, entendemos porque fracasa esa primera experiencia, viene otro secretario de Seguridad que nos cuenta que hay un plan pero que no lo tiene escrito, que lo va a escribir y después lo va a traer para mostrarle a la ciudadanía qué va a hacer. Cuando la situación empieza a tomar temperatura porque la gente se empieza a dar cuenta de que la política de Montenegro fracasó, se hacen algunas conferencias de prensa anunciando medidas como si nadie se diera cuenta que anunciar una con diez cámaras en una ciudad en la que somos -según el secretario de Seguridad, un millón de personas- no es una política. Los vecinos ven cómo se agota el eslogan de lo que debiera ser una política pública concreta.

-Esa conferencia que hacés mención fue con el ministro de seguridad de la Provincia a su lado. ¿Les sorprendió la presencia de Berni?

-No nos sorprendió porque es habitual que el gobierno local genere estrategias comunicacionales para poder revertir alguna cuestión palpable en la ciudad. No se empieza a hablar de seguridad de la nada. Empezamos a tener hechos cada vez mas violentos de inseguridad. Se ve como una reacción a esto, rápidamente una conferencia para anunciar lo que sea, de cualquier manera, para ganar el relato mediático. La verdad es que la gente piensa lo mismo antes de que hagan la conferencia.

-¿Palpan eso en las recorridas por los barrios y comercios?

-Yo creo que a medida que se va viendo esta reactivación y este optimismo se hecha luz sobre lo que falta hacer. Todos creemos que los centros comerciales a cielo abierto podrían estar más lindos si el Municipio invirtiera en infraestructura y se diera una planificación para que eso tenga más promoción. Los que caminamos los barrios sentimos que esos lugares podrían estar mucho mas cuidados de lo que están. Eso se siente en la calle y se ve en dos años de un gobierno que no ha dado respuestas, más allá de la pandemia. Hay algunas cuestiones que se podrían haber llevado adelante. La subejecución presupuestaria del Gobierno de Montenegro en la pandemia demuestra esto. Se subejecutó en Salud, en Desarrollo Productivo, en Desarrollo Social. Estoy hablando de pilares que no debieran haber sufrido subejecuciones presupuestarias porque eso quiere decir que no hubo una reacción, un reflejo del Municipio de readecuar a las necesidades que había.

Sívori puntualizó que el gobierno municipal subejecutó los presupuestos de Salud, Producción y Desarrollo Social.

-¿Te sorprende en estos tiempos de los espacios mayoritarios que hay en Mar del Plata seas la única mujer que encabeza una lista?

-Me sorprende porque es algo que también se va imponiendo, esa fuerza femenina que va tomando distintos roles. Ese espacio de las mujeres, haciéndonos cargo de los lugares de decisión es necesario. Me llama la atención que desde los demás espacios políticos no sean mujeres las que están representando esas voces. Más allá de la política partidaria, las mujeres tenemos tendencia a pensar en la igualdad. También me llama la atención que haya una segunda candidata a concejal de la fuerza oficialista a la que no se la ve. Cuando ves las fotos, son todos hombres y de una determinada generación. Me llama la atención. No se cuál habrá sido la estrategia que habrán pensado para eso.

-¿Qué te imaginás que puede pasar el domingo?

-Yo creo que en nuestros vecinos y vecinas hay ganas de que Mar del Plata se construya por fin como una ciudad sostenible. Todos los que estamos vislumbrando que hay un tiempo mejor que se viene, creemos que Mar del Plata tiene que estar a la altura de eso. Venimos de muchos años donde no hubo planificación, no hubo gestión. Venimos de años de subejecución persupuestaria y de tiempo en los que no había acuerdos básicos sobre pilares para poder construir lo que queremos generar en la ciudad. Se sienten ganas de que Mar del Plata sea otra cosa. Si eso se plasma en un voto, ese voto tiene que ser mayoritariamente del Frente de Todos porque si hay algo que es alternativo al Gobierno local es nuestra fuerza política. Queremos que Mar del Plata no quede aislada de políticas muy buenas. Eso es lo que vibro y siento esas ganas de que Mar del Plata esté a la altura de lo que nos merecemos.

-Decías que lo que se juega en esta elección es el modo de salida de la pandemia y cómo puede ser el futuro que viene. ¿Qué impacto tiene esta elección legislativa en las ejecutivas elección de 2023?

-Esta elección muestra si estamos de acuerdo en el rumbo que se está tomando desde la Nación y la Provincia. Entonces en Mar del Plata quisiéramos quedar alineados a esas políticas públicas, a esas decisiones de gobierno. Eso seria un mensaje para el Gobierno local. Tiene que ver con lo que queremos ahora como mensaje y lo que queremos como fuerza política para poder transformar eso desde el Ejecutivo local en 2023.

Tenemos un Concejo Deliberante que necesita más fuerza para poder imponer la agenda del desarrollo local. Eso lo construimos desde nuestro sector político. Estamos impulsando ordenanzas permanentemente que tienen que ver con la transparencia de los recursos del municipio, con la planificación urbana, con la seguridad. Es un trabajo que venimos haciendo desde el Frente de Todos en lo legislativo y necesitamos más fuerza para que eso tome más volumen.

-En 2019 estuvieron cerca de ganar la intendencia. ¿Creés que en 2023 volverá a ser la chance de Fernanda Raverta?

-Creemos que Fernanda Raverta va a ser la próxima intendenta de General Pueyrredon. No solo porque estuvimos muy cerquita en esa elección, sino porque además se está imponiendo esta agenda de una Mar del Plata creciente, con igualdad, equidad, una Mar del Plata que tiende a desarrollarse para las generaciones futuras. Los que somos de Mar del Plata queremos mucho a esta ciudad. Estamos con muchas ganas. Nos preparamos y capacitamos en cada uno de los temas. Cada uno de nosotros estudia, desde el punto de vista de la gestión local, todo lo que se podría hacer. También por eso nuestra expectativa cuando decimos Mirá todo lo que se podría estar haciendo acá. Somos conscientes del potencial de nuestra ciudad y sabemos que con políticas públicas adecuadas Mar del Plata tiene todo para ser la ciudad que queremos. Es un eslogan, pero es la verdad. Hay una ciudad que nos imaginamos y soñamos todos los días y creemos que es muy posible de llevarla adelante.