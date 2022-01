Ola de calor: la temperatura rozó los 35º C y las playas estuvieron colmadas

En el inicio de la ola de calor que se pronostica para esta semana, en Mar del Plata este lunes no hubo playa que no mostrara un importante marco de público. La temperatura rozó los 35º C y miles de marplatenses y turistas disfrutaron del Sol, la arena y el mar.

El calor se hizo sentir desde temprano y alentó a miles de personas a volcarse a las playas de Mar del Plata. De norte a sur; públicas o privadas. Todas estuvieron colmadas de veraneantes.

Una ardua jornada se vivió este lunes en las playas de Mar del Plata. Foto: 0223.

Turistas y marplatenses eligieron el mar para refrescarse. Foto: 0223.

Playa Grande o Varese, las playas más céntricas, están siempre al límite de su capacidad. Desde antes del mediodía se podía ver una enorme concurrencia que iba en ascenso minuto a minuto con el aumento de la temperatura.

En la zona norte, por caso, las playas también lucían repletas pasado el mediodía. Grandes y chicos se sumergieron por debajo de las olas para combatir el calor.

Las playas de Mar del Plata lucen totalmente repletas. Foto: 0223.

En el primer día de la ola de calor, el termómetro marcó 34,6º este lunes en Mar del Plata. Foto: 0223.

Muchos se refugiaron en la sombra de sus carpas o sombrillas. Otros, en cambio, eligieron refrescarse en el mar y jugar con las olas al rayo de un Sol radiante.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro marcó 34,6º a las 14, tal como estaba previsto para el primer día que encabezará la ola de calor que se espera para el resto de la semana.

Para este martes y miércoles se espera un leve descenso de temperatura, que rondará entre los 30 y los 27º C. A partir del jueves volverá a subir y llegará a su punto máximo el viernes, cuando alcanzaría los 37ºC.