Alberto Fernández definió el lanzamiento del picosatélite como un hito de "soberanía"

El presidente Alberto Fernández definió como un hito de "soberanía" el lanzamiento que se realizó desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, de "General San Martín", el primer satélite nacional en miniatura que nació en Mar del Plata para brindar acceso a internet a productores agrícolas de diferentes zonaes rurales del país.

"Hay muchos lugares en argentina que no tienen conexión satelital y que no pueden conocer cómo va a estar el medio ambiente para cultivar, para esperar la creciente de un río, para conocer la meteorología, y todos esto picosatélites ayudan a esos argentinos a conocer lo que hoy no conocen", reconoció el jefe de Estado, al participar de manera virtual del evento de despegue.

El mandatario ponderó la "inteligencia argentina" que permitió crear un proyecto de esta dimensión. "Esto es soberanía. Esto es que nosotros podamos conocer cuestiones tan importantes como la climatología para desarrollar las actividades económicas principales y salvaguardar a la gente de ríos que se desbordan o lluvias", afirmó.

Fernández siguió con atención el minuto a minuto del lanzamiento vía virtual. Foto: Casa Rosada.

Fernández se refirió a los técnicos y científicos que llevaron adelante el picosatélite en Mar del Plata, como “argentinos con una enorme vocación por hacer crecer a su patria, por conectar a su patria, y por llegar a lugares donde a veces internet no llega”. "Estoy lleno de satisfacción. Los felicito de corazón", reiteró.

Y particularmente, el presidente Fernández felicitó a Alejandro Cordero, el profesor de electrónica que se pudo al hombro el proyecto científico junto a chicos de la Escuela Técnica Nº5 de la ciudad. "Tengo una réplica de estos picosatélites, que alguna vez dejó a Santiago Cafiero en mi despacho. Y lo tengo al lado de mi mesa principal. Siempre digo esto es un satélite que hacen en Mar del Plata y me miran con cara de qué es esto, y empiezo a contar la historia de Alejandro, que es una historia maravillosa, de superación, de alguien que trabaja con mucha convicción, que transmite su sabor a sus alumnos y trabaja con ellos y así logra algo tan importante como esto", comentó.

El proyecto marplatense es pionero en Latinoamérica y está pensado para dar cobertura de comunicación a zonas remotas del mundo, lo que en la Argentina significa el 70% del territorio, principalmente áreas agrícolas, mineras y petrolíferas. Los picosatélites de 10 centímetros por 5 centímetros por 5 centímetros, pesan 500 gramos, fueron diseñados y construidos íntegramente en los talleres de Neutrón, aceleradora de proyectos en la ciudad. El evento contó con transmisión en vivo por YouTube desde el lugar del lanzamiento, Tecnópolis y Mar del Plata.