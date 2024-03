Innova Space marca el rumbo en la industria aeroespacial: "Para Mar del Plata es totalmente innovador"

La startup marplatense Innova Space sigue disfrutando de su último lanzamiento al espacio después de poner en órbita el "MDQubesat-2", su sexto picosatélite que ya opera con éxito.

En una nota exclusiva con 0223, el CEO Alejandro Cordero valoró la trascendencia del hecho para la ciudad. "Para Mar del Plata esto es tremendamente innovador. Que haya satélites orbitando la Tierra siendo fabricados en Mar del Plata, nunca me lo hubiera imaginado", dijo.

La historia de la empresa es fascinante. Porque ahora es una startup consolidada, pero en sus comienzos fue verdaderamente un sueño. "Esto empezó como un proyecto escolar, en la técnica 5 de Mar del Plata, con mis alumnos, Luca e Iván. La idea era la de poder hacer un satélite muy pequeño y lanzarlo. Una utopía. Claramente nunca nos imaginamos que íbamos a lanzar seis en tan poco tiempo. En tres años logramos lo que ninguna compañía en el mundo hizo, con una inversión menor a los 800 mil dólares. Eso no existe. Es un nuevo éxito y un suceso. Estamos muy contentos de ser parte de esta historia", describe Cordero.

Innova Space sigue creciendo en el espacio. Foto 0223.

Ya con basta experiencia en los psicosatélites y su funcionamiento, la búsqueda de nuevos proyectos, desafíos y aprendizajes es constante. "Hubo una evolución del primero al sexto, en software y en hardware. Cada vez que lanzamos modificamos algo para ser mejores. Y con cada lanzamiento aprendemos algo nuevo, porque siempre todo es perfectible. Entonces este sexto nos encuentra en un lugar muy bueno porque pudimos hacer todas las comprobaciones que finalmente hacen al concepto de la teoría que nosotros practicamos, que era dar conectividad a sensores en la tierra, en agricultura, en minería, en petróleo, y que estén en lugares donde no estén conectados para llevar esa información a los lugares donde el cliente lo desee. Fuimos a Expo Agro, mandamos el dato al cielo y se fue recibido por el satélite y lo pudimos ver en una aplicación", agregó el CEO de Innova Space.

La importancia para Argentina y el rol del Estado

"Generalmente donde está la agricultura, la minería y el petróleo, no hay comunicaciones. Son para nosotros los puntos más importantes del mundo: la comida, la energía y los minerales", define Alejandro Cordero. Desde ese punto de partida, la tecnología propone herramientas para explorar soluciones laborales. Para las grandes estructuras empresarias. Para impulsar el desarrollo. Para llegar más y mejor a la comunidad.

Alejandro Cordero, CEO de la empresa. Foto 0223.

"El Estado tiene que acompañar al inicio. Nosotros ya somos acompañados y obviamente nos encantaría seguir siendo acompañados. Pero la verdad y la realidad es que el país está poniendo foco quizás en otros temas. Somos una empresa privada, entonces necesitamos buscar capital privado. Si bien el Estado hoy nos ayuda, de alguna forma, no es con dinero. Acá no está la inversión, hay que salir afuera. Aunque después de que nosotros anunciamos el primer lanzamiento, automáticamente el presidente (en ese entonces, Alberto Fernández) anunció una inversión de 400 millones de pesos para la industria espacial", afirmó Cordero.

Más allá de las miradas políticas, la ciudad de Mar del Plata ostenta el orgullo de ser el lugar donde se forjó un proyecto innovador que no para de volar. Ya no con la imaginación ni las dudas por si puede o no sostenerse. El MDQubesat-2 ratifica, por sexta vez, que la industria espacial funciona y cumple con los sueños que se imaginan desde las aulas. De la escuela al mundo.