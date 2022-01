Facundo Moyano: "No puedo prometer el ascenso, pero vamos a trabajar para eso"

La Villa Deportiva de Alvarado es un lujo. Hace poco menos de 7 años, Facundo Moyano decidió volver al club que atravesaba una crisis institucional importante, encabezó el proyecto con el presidente Pablo Mirón y comenzaron la construcción de un predio que hoy es ejemplo en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Ahora, sentado en el sillón principal del club de Jara y Peña, sigue apostando a objetivos grandes, se vienen aún más obras en la Villa, se buscara crecer en infraestructura y, por supuesto, se viene el Torneo de la Primera Nacional, con un sueño ahora puesto en boca del presidente del club que no le tiene miedo al desafío y promete pelear por conseguir ese histórico ascenso a Primera División. En una de las oficinas del predio, el exDiputado Nacional se sentó con 0223 y habló largo y tendido del pasado, presente y futuro del "torito".

-Apenas van dos meses de tu asunción como presidente y conseguiste algunos objetivos: continuidad del DT y llegada de algunos refuerzos importantes.

-Lo primero y más importante para darle continuidad a un proyecto era la continuidad de Gastón Coyette. Puse las energías en contemplar las necesidades del cuerpo técnico, no sólo en cuanto al ingreso, sino a las necesidades estructurales para un plantel que se va a conformar para conseguir un objetivo importante que es el ascenso, que sabemos que puede venir ahora, que puede venir después, pero si hacemos las cosas bien, si hacemos un trabajo en conjunto entre dirigentes y cuerpo técnico, se nos tiene que dar en algún momento. Es la idea, y es como concibo yo cualquier tipo de institución, y más si es deportiva, tarde o temprano si las cosas se hacen bien los resultados aparecen. Nos pasó cuando gestionamos Alvarado, a veces no tuvimos la suerte que la pelota entrara, quedamos afuera alguna vez sin ser menos que nadie y en este caso, con el equipo de Coyette todos los hinchas de Alvarado vimos que no fuimos menos que nadie. El DT del campeón Tigre, remarcó que el rival más difícil que tuvo en la temporada fue Alvarado, que lo enfrentamos tres veces y jugamos de igual a igual, en el Minella, me crucé con un jugador de ellos después del partido y me dijo "nos pasaron por arriba". Bueno, por eso creímos que es lo mejor continuar este proyecto, porque conceptualmente es como quiere el hincha y el socio que juegue el equipo, con una idea de juego, con un concepto claro y un equipo proponiendo permanentemente y siendo protagonista.

-Más allá de la decisión dirigencial, ¿ese es el estilo de fútbol que te gusta a vos?

-Sí, eso es lo más importante y lo que nos llevó a tomar la decisión de que sigan. También sabemos que hay que sumarle jerarquía al plantel, que es una categoría muy difícil, que hay canchas complicadas, pero nos gusta este desafío. Es un torneo de 37 equipos, son 36 partidos, tenemos que consolidar un equipo con solidez, en eso va a estar enfocado el técnico y por eso estamos trayendo los refuerzos que traemos. Ahora tenemos que apuntar a un buen delantero, que ya se está hablando por la salida de Cadenazzi, un lateral izquierdo porque se fue Cáceres, y alguno más que pueda llegar. Creemos que con eso se le va a dar un salto de calidad y podemos pelear el ascenso que es el objetivo.

-¿Qué te parece el nuevo formato de todos contra todos?

- Tiene sus pro y sus contras. En sí, 37 equipos es mucho. Es mucho 28 equipos en una Primera División, yo no sé qué antecedente de una liga en el mundo tenga una Primera con esa cantidad de equipos y que liga tiene una Segunda División con 37 equipos. Pero se dio así, los que diagramaron los torneos lo pensaron así, no hubo ascensos y las categorías sumaron más clubes. Hay que asumir el desafío como tocó, pero sí creo que es más justo el formato de todos contra todos que el de las zonas, pero son 36 partidos y el costo que eso implica es importante. Hay una retribución de AFA que intenta contemplar los costos del torneo, pero cuando uno quiere armar un equipo para ascender, esos costos son mucho más elevados, pero son los riesgos que asumí cuando dije que quería jugar para ascender. No fue solamente una intención de deseo, que es lo que tiene cualquier dirigente cuando dirige en una categoría de ascenso.

-¿Qué se necesita para ascender?

-Muchas cosas. Somos conscientes las cosas que se necesitan para lograr ese objetivo, lo hemos charlado con el técnico, no es solamente armar un buen plantel, sino poder consolidarlo como equipo y darle las herramientas para que trabajen con tranquilidad. Que estén al día, que no haya deudas con los jugadores porque es su trabajo, que mucho tiempo Alvarado tuvo dificultad con eso y hoy muchos clubes siguen con problemas de ese tipo, incluso en Primera División, así que es lo primero que le garanticé como presidente al cuerpo técnico y al plantel, y después las necesidades estructurales de tener un equipo de punta, que necesita una infraestructura acorde a eso. En estos días hablaba con uno de los chicos que llegó, y me contaba que ha jugado en equipos de Primera que no tienen las instalaciones que tiene Alvarado, que hay que mejorarla, porque cuando nosotros terminamos la Villa Deportiva con Pablo Mirón como presidente, era nueva y vinieron Boca, River, Independiente, Huracán, es un predio importante pero lo vamos a mejorar. Vamos a hacer más obras, hay necesidad de una mayor infraestructura que requiere un plantel profesional con aspiraciones de pelear.

-No le tenés miedo a la palabra "ascenso"

-Vamos a pelearlo, esto es fútbol y después todos sabemos que depende de un montón de otras cosas. Pero creo que es el logro deportivo máximo y en este tiempo que tenemos vamos a tratar de proveer todas las herramientas que se necesitan para poder pelearlo. Estuvimos cerca de meternos en Copa Argentina y hasta de entrar al reducido con un plantel más corto, con menos recursos, jugamos de igual a igual con equipos que ascendieron o tenían presupuestos mucho mas altos, no fuimos menos que nadie, y esto lo repito siempre que puedo, porque el hincha y socio también lo vio. No puedo prometer nada, porque no está dentro de mis posibilidades y no depende únicamente de la voluntad, mucho menos de un dirigente, sino de un conjunto de cosas y un trabajo articulado de las partes. Sí podemos prometer que vamos a trabajar para eso y vamos a tratar dentro de nuestro alcance, dar todo lo que tenemos. En lo particular tengo algo que antes no tenía, que es tiempo, voy a tratar de utilizarlo para conseguir los recursos y poder brindar a Alvarado que es la institución que me contiene emocionalmente, en algún momento deportivamente, familiarmente, para mí Alvarado es una familia, estuve siempre ligado en diferentes roles, desde adentro o desde afuera, me tocó ser presidente, vice, vocal, y siempre estuve acompañando y eso está a la vista de todos. Ahora tengo este desafío que lo tomo personal, es un desafío colectivo, pero para mí también es un objetivo personal, y más allá de lo futbolístico, de lo que puede significar dejar a un club como Alvarado parada bien, independientemente si se da o no el ascenso, tener un equipo como Alvarado, con lo que representa, con lo popular que es, peleando, siendo protagonista, le hace bien al fútbol marplatense y ni hablar tener un equipo como Alvarado en Primera División, le hace bien al fútbol argentino. Tener un clásico, y esto lo dije cuando me tocó asumir, es el objetivo. Y es a lo que vamos a apuntar en un trabajo que puede ser de mediano plazo, porque no me gusta cuando se habla a largo plazo.

-Ahí hay otro objetivo, ascender para que se juegue el clásico con Aldosivi que tanto se hace desear.

-Sí, poder jugar el clásico, darle al fútbol argentino esa posibilidad.

-Y ¿cómo le sacás el miedo a las partes por todo lo que está alrededor? Porque si en algún momento alguien lo hubiera querido armar, en un Torneo de Verano, se hubiera hecho, y la sensación es que a nadie le interesó demasiado.

-Va a ser inevitable. Si los dos equipos juegan en la misma categoría, se va a tener que dar. y me parece que sería un espectáculo muy atractivo. Está claro que no podemos soslayar los problemas que hay en la sociedad, no en el fútbol, porque la violencia es un problema social que tiene un correlato en el fútbol, porque es una actividad social, deportiva y popular. Y si hay una sociedad donde hay inseguridad, violencia, delito, es casi imposibe que no se traslade a un ámbito popular como es el fútbol. Me parece que es un trabajo no solamente de los dirigentes, sino de todos los actores involucrados, el municipio, la provincia, las autoridades competente como la Aprevide. Las fuerzas de seguridad son las que tienen que dar las garantías para que un espectáculo deportivo no se traduzca en un conflicto social o violencia, eso también es un desafío, tiene que haber un compromiso de la dirigencia para que el futbol argentino tenga un espectáculo como un Alvarado - Aldosivi. Y ya no esta tan lejos el sueño, hace unos años era sólo un sueño, hoy no. En su momento le dije a los hinchas de Alvarado "vamos a tener que cambiar las canciones que en todas se pedía ascender al nacional", hoy ya estamos en la Primera Nacional. Hay que hacer un esfuerzo, lo vamos a hacer como dirigentes, lo voy a hacer como presidente y espero que esos esfuerzos tengan un resultado positivo.

-Hablabas de obras, de infraestructura, de las herramientas que le tenés que darle al plantel y al cuerpo técnico. Se van a cumplir 7 años de tu vuelta al club y el comienzo de la construcción de esta Villa Deportiva. En aquel momento parecía imposible imaginarse esto, y ahora redoblás y vas por más.



-Siempre hubo en el proyecto deportivo más infraestructura, tenemos que darle mas condiciones de bienestar al plantel profesional y vamos a trabajar de manera urgente en eso, ya lo estamos haciendo. Y en la Villa, cambiamos vacas y caballos por jugadores de fútbol entrenando a nivel profesional, y esto se vio reflejado. Ni bien la inauguramos, tuvimos importantes equipos de Primera División que vinieron, se fueron muy conforme y fueron elogiosos con el lugar. Se puede mejorar y lo vamos a hacer, es un proceso que lo hemos hablado con el técnico, vamos a invertir recursos en mejorar esta infraestructura, este proyecto sigue y vamos a estar a la altura de las circunstancias.

-¿Cómo encontraste el club? Formabas parte pero más de afuera y no viviendo en la ciudad.

-Por formar parte de la Comisión Directiva, estaba al tanto de los números y eso me permitió saber que el club estaba saneado y siempre me encargue particularmente que el club no tenga deudas, fundamentalmente con los que trabajan en el club, que son los jugadores y los empleados. Después, por supuesto hay muchas cosas que hay que estarles más encima. La Villa Deportiva brillaba en 2016, 2017, 2018, después cuando dejé de estar tan encima, cayó naturalmente, y más cuando hay un torneo tan difícil en términos económicos de afrontarlo. Ahora otra vez vamos a estar encima, se han sumado muchos a este proyecto, muchos hinchas de Alvarado. Es importante tenerlo ordenado, no es solamente tener el recurso humano, sino también en términos de un objetivo y un proyecto, va a haber recursos que van a estar destinados exclusivamente a mejorar la infraestructura del club. En Alvarado, generalmente, siempre que hablamos con la Comisión Directiva, dicen "todo se lo lleva el futbol", y es cierto, es lo que mantiene viva la llama de la pasión del hincha y de todos, de los dirigentes, de los socios, pero también se ha hecho un gran trabajo social que le ha dado entidad a otras actividades del club, le han dado una vida social al club que antes no tenía. Hay que destacar el trabajo de la comisión de Wenceslao (Méndez), junto a la gente que lo acompañó y que muchos siguen estando ahora conmigo, como el vicepresidente Oscar Mussi, Yesica Alías, que hoy es vicepresidenta segunda, y que han tenido una visión importante desde lo social que también se va a profundizar. Tal vez lo que siempre se lleva primero la atención como dirigente, en mi caso como presidente, es el futbol, y el objetivo de las grandes cosas, de los grandes logros, que es lo que le da la ética, la identidad a la institución, tener un equipo que juega al futbol que tiene una propuesta linda, que juega de igual a igual, que no somos menos que nadie, es lo que nos infla el pecho como parte de esta familia,. Ahora, lo social es importante y se le va a poner un acento importante también.

Moyano y su felicidad con Alvarado. Esto en otra época, viendo un amistoso en Atlético Mar del Plata.

-Desde aquella vuelta tuya en 2015, el cambio que se dio en Alvarado fue general. Futbolístico, porque empezó a pelear cosas importantes hasta el ascenso a la Primera Nacional, pero también institucional porque cambió la cara de la sede, se terminaron situaciones que se vivían en cuanto a lo social, y hoy el club está lleno de chicos disfrutando de muchas disciplinas y una sede totalmente renovada.

-Justo hablaba de eso con Nazareno Solís (exBoca, nuevo refuerzo) y él quería venir a Alvarado, él sabía que había una institución. Que eso es lo que nosotros intentamos mostrarle al jugador, al hincha, al socio que acá hay gente trabajando en pos de un proyecto colectivo, que es dejar a la institución en lo más alto tanto a nivel deportivo como social, y cuando eso se percibe todos quieren venir, cuando un jugador sabe que se le paga, entrena en condiciones profesionales, que puede desarrollarse y aspirar a un logro importante seduce. Lo importante es que el hincha de Alvarado y el marplatense sepan que acá hay un proyecto. Alvarado antes era conocido, y a mí me tocó vivir episodios frustrantes de violencia y demás, por cuestiones delictivas. Yo tuve que salir a apagar algunos incendios cuando pasaron algunas cosas que nunca estás exento que te puedan pasar, pero esperemos que no pase más. Vimos ese proceso de cambio, la gente que va a la cancha puede ir a alentar al equipo y sabe que no hay incidentes ni hechos de violencia. No puedo decir que no va a pasar más porque no lo puedo garantizar yo, ojalá no pase más, porque mancha a la institución y los proyectos que uno se puede poner como objetivo, pero la verdad que Alvarado cambió, Alvarado no es lo de antes, desde que nosotros acompañamos y nos pusimos como objetivo la Villa Deportiva, le cambiamos la cara a la institución. Ese trabajo tuvo una continuidad, hubo un parate tal vez en 2014 que Alvarado fue la nada misma, que salimos últimos, que fue cuando me fui por estos hechos de violencia, pero después con Pablo Mirón la ordenamos, con "Wenchy" le dimos continuidad, se ascendio al Nacional B, hicimos un buen papel y nos permitimos soñar con más.

-En este rol hay que estar cerca de AFA, de las decisiones que se toman, ¿estás presente vos, hablás con otros dirigentes?

-Yo estoy en diálogo permanente con muchos dirigentes, con Marcelo Achile (presidente de Defensores de Belgrano y titular de la mesa de la Primera Nacional), con (Claudio) Tapia (presidente de AFA) también. Hay necesidades compartidas entre los clubes de la categoría que estamos en contacto, hoy las cosas se dan así y como hablábamos antes del diseño de los campeonatos y la cantidad de equipos, son cosas que vamos a tener que trabajar y revisar a futuro. Todo se puede mejorar en todo aspecto, cuando uno mira una institución deportiva, no hay límite de lo que se puede hacer, siempre se puede estar mejor. Cuando hablamos con algunos dirigentes que están acompañando en este proyecto, pensamos en armar la "nave" para que los jugadores tengan su vestuario aparte, tengan su sala de recuperación, la de videos, que puedan tener su desayuno y almuerzo, algo que antes no se pudo hacer y ahora lo estamos haciendo, eso es de alguna manera tener la mitad de la vida del jugador contenida profesionalmente con psicólogo, con nutricionista, y eso le da un salto de calidad al plantel que no todos los equipos lo tienen, no sólo de Primera Nacional, sino varios de Primera. Y eso nos llena de orgullo.

Cada vez que está en la Villa, se pone a jugar con la pelota.

-Esas cosas también se muestran y suman a la hora de contratar

-Por supuesto, porque van a venir jugadores que pasaron por Primera, que han ascendido, va a venir el delantero de jerarquía, el mercado está movido, hay equipos que se armaron casi nuevos y nosotros tenemos la ventaja de haber mantenido una base importante y reforzamos lo que necesita el técnico y consideramos que le va a dar un salto de calidad al plantel. Pero eso tiene que ver no sólo con la oferta económica, que por supuesto es importante, sino también con la comodidad y el nivel de profesionalismo que le puedas brindar a los jugadores. Estamos en esa sintonía, vamos a tener un equipo competitivo y vamos a pelear.