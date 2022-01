Protesta frente a un hotel marplatense por una empleada que tenía Covid y la echaron

Representantes del gremio de trabajadores hoteleros realizan este jueves una ruidosa protesta frente a un hotel de Brown al 1500, de la zona de la exTerminal, reclamando la incorporación inmediata de una mujer, denunciando que fue despedida "sin causa" mientras estaba cursando la enfermedad por Covid-19.

"Ayer (miércoles) una trabajadora del hotel no la dejaron ingresar a trabajar: ella la semana pasada había presentado un certificado de contacto estrecho la semana anterior, cuando no estaba el decreto y aparte luego dio positivo. Con un simple telegrama le comunicaron que estaba despedida por ausencia justificada, algo que es mentira, porque ella había presentado todos los certificados en tiempo y forma", describió Pablo Santín, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra).

Pablo Santín, titular de la Uthgra Mar del Plata. Foto:0223.

En diálogo con 0223, Santín mostró su preocupación porque cuando el gremio se presentó en la sede hotelera, "nos cerraron la puerta en la cara ni tampoco al Ministerio de Trabajo".

"Realmente no entiendo la actitud de esta empresa en plena temporada de verano. Los trabajadores nos dicen que desde hace tiempo venían sufriendo maltrato, hay bastante precarización laboral y les deben parte de los sueldos de noviembre y diciembre", remarcó.

En tal sentido, Santín remarcó que "el gremio va a seguir y no se va a mover de acá hasta que reincorporen a la compañera", situación que es acompañada en un pedido de audiencia en el Ministerio de Trabajo.

La Uthgra realizó una ruidosa protesta frente al Hotel Esmeralda. Foto:0223

"Por ahora este tipo de situaciones no se repite en otros establecimientos pero si nos preocupa el dilema en algunos, si se paga o no el presentismo, se descuenta o no todos los días. Eso es un punto en el que estamos trabajando muchísimo para que se respeten los derechos laborales. Hay una cuestión cultural que algunos hoteles durante muchísimos años hicieron lo que quisieron durante la gestión anterior y ahora vamos a ir hacia las últimas consecuencias", concluyó.