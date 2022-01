Cabandié recibe a empresarios de la pesca para discutir la exploración offshore

El Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, tendrá este viernes su primer encuentro con empresarios de la pesca después de dar luz verde para que avance la exploración petrolera a 300 kilómetros de Mar del Plata, un proyecto que enciende alarmas en la actividad y que por esta fecha también es razón de diferentes demandas en la Justicia Federal.

Tras un pedido que elevaron distintos actores de la industria, fuentes del sector pesquero le confirmaron a 0223 que el encuentro con el funcionario de Alberto Fernández tendrá lugar en Buenos Aires, a las 14, en la misma sede de la cartera, con participación de algunos actores de Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina.

Si bien aún no está confirmado, se espera que de la comitiva nacional también participe Julián Suárez, director Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, y el titular de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación Argentina, Carlos Liberman, quien también preside el Consejo Federal Pesquero.

En principio, los principales actores de la pesca marplatense insistirán con el pedido de estudios de impacto socio ambiental a los funcionarios de Gobierno en pos de obtener garantías de que la prospección sísmica no se traduzca en un impacto negativo para las especies marinas que habitan la zona de investigación.

El estado de situación en la Justica

Días atrás, el titular del Juzgado Federal Nº2 de la ciudad, Santiago Martín, le solicitó una serie de informes a la cartera de Cabandié para poder definir si hace lugar o no a las medidas cautelares que solicitaron cuatro demandas para suspende la exploración petrolera que se le permitió desarrollar a Equinor, junto a YPF y Shell.

Hasta la fecha, hay cuatro demandas en trámite de la Justicia. Una la impulsó un ciudadano de manera individual, otra la inició un grupo de ambientalistas autoconvocados, la tercera fue presentada por el intendente Guillermo Montenegro y la última corresponde a la acción de Greenpeace junto a otras entidades ambientalistas.

En base a los tiempos de respuesta del ministerio y los tiempos administrativos, se espera que para fines de febrero haya alguna novedad concreta sobre el avance de estas causas judiciales.

La prospección que impulsa el Gobierno en busca de petróleo

En el último día hábil del año pasado, el presidente Alberto Fernández autorizó la exploración en tres áreas offshore. Uno de los bloques es CAN 100, que comprende un área de 15 mil kilómetros cuadrados, la más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino. Este bloque y CAN 108 se ubican 307 kilómetros frente a Mar del Plata mientras que CAN 114 está a 443.

Aunque en todos los casos Equinor es la principal operadora, en el área CAN 100 la petrolera noruega controla el 35%, YPF otro 35% y Shell el 30% restante; mientras que en CAN 114 tiene el 50% e YPF controla el otro 50%. Y en CAN 108 todavía no hay socios.

La campaña que próximamente se llevara adelante, en caso de que la Justicia diga lo contrario, abarcará profundidades que van desde los 1.000 a los 3.500 metros en la plataforma continental argentina, algo que marca una novedad con relación a las anteriores experiencias offshore que se han desarrollado en el país desde los ’70: es la primera vez que las operaciones ocurren en aguas profundas y ultraprofundas.

Todavía no hay una fecha de comienzo confirmada para estas tareas - todo depende, a su vez, del la resoluciones que defina la Justicia - pero Equinor, por lo pronto, sí adelantó que prevé completar el relevamiento sísmico en cinco meses. Después de ese plazo, habrá que esperar más de un año para terminar de procesar todos los datos y saber si, al final, hay petróleo.