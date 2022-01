Provincia define la traza del primer tramo de la circunvalación

A 20 días del anuncio de financiación que hizo el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini, llegó a Mar del Plata para avanzar con las gestiones que definan la traza alternativa que permitan comenzar con el desarrollo de la anhelada circunvalación, una obra postergada hace 25 años para la ciudad y que resulta clave para el entramado productivo e industrial.

“Quería venir a ver este proyecto en persona para encontrar la mejor traza posible y llevarlo adelante a la brevedad en beneficio de toda la gente de Mar del Plata”, explicó a 0223 el funcionario, aunque aclaró que esta semana ya estuvieron presentes equipos técnicos de Vialidad Provincial y otras autoridades de la subsecretaría de Infraestructura en la zona de los futuros trabajos.

Es que para que se defina el monto final de financiación por parte de la Provincia y se pongan en marcha las tareas, lo resta por esta fecha es que Vialidad Provincial culmine con las evaluaciones de factibilidad y defina la traza que servirá de alternativa para el transporte que debe llevar su producción al puerto, el Parque Industrial o el cordón frutihorticola.

Al respecto, el ministro de Kicillof explicó que se buscan toda las opciones posibles para evitar la expropiación de terrenos privados que se verían afectados por la circunvalación aunque confirmó que probablemente habrá que tramitar un proceso de cesión de tierras en un “tramo muy cortito” con Trenes Argentinos u otros organismos. “Igualmente se puede llegar a salvar esta situación en caso de que resulte muy engorros a nivel administrativo y dilate los plazos”, aclaró.

Nardini, quien este sábado por la mañana hizo la recorrida junto a la titular de la Anses Fernanda Raverta, se mostró cauto con los plazos de ejecución pero confió, por lo pronto, que la licitación de la primera parte de la millonaria obra – que es la que traza la conexión directa entre las empresas del Puerto y el Parque Industrial – ya estará lista para el segundo semestre. “Lo veo realizable y la más importante de todo esto es la decisión política que ha tomado el gobernador”, afirmó.

“Nosotros estamos buscando la mejor opción posible para hacer la circunvalación porque no queremos quedarnos solamente en la expectativa del anhelo de una obra, que tal vez eso es lo que pasó antiguamente. Desconozco por qué no se hizo antes pero lo cierto es que no se hizo y ahora hay una decisión de finalmente cumplir con esta demanda”, garantizó el titular de la cartera provincial, que esta semana encabezó también una supervisión de obras en otros destinos como Mar Chiquita y Villa Gesell.

La necesidad de una circunvalación para General Pueyrredon se viene planteando hace 25 años. Fue un tema que surgió en el año 1997 en el Plan “Mar del Plata 2000” durante el mandato de Elio Aprile. Incluso se encuentra planteada en el Plan Estratégico Mar del Plata 2013/2030.

Fue a través de Raverta que el Frente de Todos renovó las gestiones con Kicillof y reformuló el eje de la postergada propuesta para que se proyecte con una "visión más local" que incluya como prioridad la conexión Parque Industrial - Puerto.

En el predio de industrias de la ruta 88, reconocieron que la obra aliviaría la permanente carga de camiones que pasan por Juan B. Justo y otras avenidas. "Esta obra permitiría que se organice mejor el tráfico, que no se rompan tanto las avenidas y que no haya congestiones", enumeró, entre otros beneficios”, Alberto Chevalier, el titular de la asociación civil administradora del parque.