Video: el llanto de María Becerra durante su primer presentación en Mar del Plata

Este viernes, María Becerra dio su primer concierto en Mar del Plata. La presentación que se realizó en AtPark tuvo gran convocatoria de público, pero lo que llamó la atención fue que "la nena de Argentina" se quebró y rompió en llanto al interpretar un tema, que sus fans indicaron está dedicado a su ex novio Rusherking

La, por el momento, ex pareja de cantantes continúa alimentando rumores de reconciliación ya que, allegados a los jóvenes intérpretes relataron que, este jueves, antes de ir a hacer la prueba de sonido para el recital de "Rusher", al joven lo pasaron a buscar por el hotel donde está alojada Bercerra y, durante el show, se la vio presenciando el show desde el Vip.

En tanto, este viernes, fue la propia Becerra la que no pudo contener las lágrimas sobre el escenario provocando todo tipo de muestras de apoyo en sus fans que emitían frases alentadoras como "Vamos María, no llores" y algunas se animaron a afirmar "Rusher no te merece".







La presentación de María Becerra se dió en el marco del Animal Tour y se espera que este sábado realice otra presentación , pero esta vez el show será para mayores de 18 añosj unto a MYA, Coneja China y Pato Smink.

Cuando salió al escenario fue recibida con una marea de sonrisas que dejó en claro que es una de las artistas más queridas de la escena. “Acaramelao”, “Wow wow”, “Miénteme” y “Mi debilidad” fueron algunos de los hits que pusieron a cantar todos en una noche que se volvió inolvidable.

Este Sábado vuelve a presentarse en AtPARK en la que será una de las últimas noches de la primera temporada del festival que reúne a los máximos exponentes de la escena urbana, indie, pop y electrónica.