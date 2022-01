La emoción de Anya Taylor-Joy por regresar a Argentina: "No podía parar de llorar"

Hay una estrella de Hollywood en la Argentina. Anya Taylor-Joy, protagonista de Gambito de dama, se paseó por Buenos Aires y sus fans se la encontraron en la calle. A través de sus redes sociales, la actriz escribió un posteo en castellano en donde evidenció mucha emoción.

Vinculada sentimentalmente con la Argentina ya que vivió en el país hasta los seis años, la actriz siempre pasa parte de las fiestas de fin de año en Buenos Aires. Por eso, se mostró emocionada al volver, ya que no viajó en los últimos tiempos debido a la pandemia.

“Esta foto fue sacada cinco minutos después de llegar a Buenos Aires por primera vez en tres años”, escribió la actriz, en Instagram, junto a una imagen en la que se la ve con los ojos rojos, debido a las lágrimas.

Luego, amplió: “No podía parar de llorar de la emoción. Esperemos que este año sea el que nos deje unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto. Un beso grande y feliz año a todos. Cuídense”.

Taylor Joy llegó a Buenos Aires junto a su pareja, el músico Malcolm McRae, para pasar Año Nuevo. La protagonista de "Gambito de Dama" pasó su infancia en distintos países, entre los que se destacan EEUU, Argentina y el Reino Unido.

Pero eso no fue todo: el diseñador de moda Laurencio Adot se cruzó con la actriz en el barrio de Recoleta y se sacó una foto con ella. La postal fue compartida por el propio Adot en su cuenta de Instagram y ofició como la confirmación de la visita de Taylor-Joy.

"Recoleta. In la Rambla me encontré a la mega actriz/it girl Anya Taylor Joy. A un día del alta por arritmia cardíaca, en Posadas y Ayacucho. Gracias Dios. Siempre respeté y esta vez me animé", escribió Adot en sus redes sociales como epígrafe de la foto con la actriz oriunda de Miami.

Las fanáticas de Anya Taylor-Joy le regalaron un anillo y ella agradeció por Instagram.

Una grupo de fanáticas argentinas se encontró con la actriz y le regaló un anillo y un collar con lo que parece una piedra de cuarzo. “Gracias chicas”, escribió en su cuenta de Instagram Anya y mostró el obsequio.