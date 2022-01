Denuncian grave deterioro en cementerio municipal: “Traer flores se está convirtiendo en un riesgo”

A través de una serie de fotografías, una vecina advierte sobre el completo estado de abandono del Cementerio de La Loma, que debido a la falta de mantenimiento se ha convertido en “un riesgo” para todos aquellos que se acercan a visitar a sus difuntos.

“Los techos se caen, las escaleras se bambolean y tienen una sola baranda, hay elementos con electricidad sueltos en zonas con mucha humedad. Un desastre. Parece que últimamente los techos y mamposterías se caen a mi paso. Ya tener que ir al cementerio a llevarle flores a un familiar es lo suficientemente triste como para encima, correr serios riesgos de golpes varios. Traer flores se está convirtiendo en un riesgo”, afirmó Rosana.

Restos de mampostería de los techos se observan en los pasillos del sector "H".

A través de un posteo en Facebook, la mujer lamentó la falta de mantenimiento en el cementerio de Almafuerte y Alem de Mar del Plata, que incluso, desalienta la permanencia en sus instalaciones. “He visto personas irse sin poder ponerle flores a sus familiares por miedo a esas escaleras. Ya presenté hace unos meses una queja por escrito. ¿Qué están esperando? Qué alguien salga seriamente lastimado y comerse un juicio? Uno no pide lujos a un cementerio municipal, para eso están los privados, pero lo menos que espera es no correr riesgos en su salud”.

Las escaleras se mueven peligrosamente y desalientan su uso.

“Es una vergüenza que el Emsur se lave las manos de esta manera. Los chicos de la administración son muy atentos pero no está en manos de ellos solucionar este desastre. Los familiares pagamos las tasas que la municipalidad nos pide y estoy segura que algunos pagaríamos con ganas un bono voluntario si eso ayudara a no correr peligro cada vez que vamos a visitar a nuestros seres queridos”, lamentó la mujer.

Las instalaciones eléctricas denotan la falta de mantenimiento.

Se observa manchas de humedad en el techo de uno de los sectores.