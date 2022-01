¡El show debe continuar! Djokovic recibió una exención médica para jugar en Australia

Los nombres, la historia, los negocios, en muchas oportunidades inclinan la balanza incluso por sobre lo reglamentario. El serbio Novak Djokovic, quien se mostró abiertamente en contra de la vacunación contra el Covid y se negó a contestar si se aplicó la dosis o no, recibió una exención médica para poder jugar el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, en el que habían anunciado que era obligatorio estar inoculado para poder participar.

Claro que ahora, saltan otros casos de tenistas que no podían participar por distintos motivos atados a la cuestión sanitario y es, como mínimo, injusto. La india Aman Dahiya, no podrá jugar porque tiene 17 años y en su país no vacunan a menores de 18. Por lo tanto, no cuenta con lo exigido por el gobierno australiano. Algo parecido sucede con Natalia Viklyantseva, que se dio la Sputnik, pero no está aprobada en Australia y, por tal motivo, no puede ingresar al país para disputar el certamen.

Mientras, Djokovic se muestra contento en sus redes sociales y anuncia que recibió un "permiso de exención médico" y estará en Melbourne. Una vez más, el poder se impone incluso sobre medidas sanitarias muy estrictas. El pueblo australiano ya hizo oír su rechazo y, seguramente, el serbio será más visitante que nunca en el torneo que comenzará el 17 de enero, y donde buscará su título número 21 de Grand Slam, superando a Federer y Nadal.