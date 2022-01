Costa confirma un verano “récord”: “Va a ayudar para la recuperación del 2022”

El Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, confirmó que los primeros números que deja el paso de enero en Mar del Plata demuestran una temporada de verano "récord" y mostró expectativas de que la masa de ingresos turísticos que se registra por esta fecha sirva como un aliciente para la "recuperación" económica a lo largo del 2022.

"Es una temporada récord. Todos los operadores turísticos muestran niveles de afluencia y ocupación como no se recuerda en mucho tiempo en la ciudad, y eso para nosotros es una excelente noticia porque Mar del Plata es el símbolo del turismo en la Provincia", dijo el funcionario, al encabezar este jueves por la tarde una recorrida por las instalaciones del parador de ReCreo que se instaló en playas del norte de la ciudad.

Costa insistió en que "saber que nuevamente millones de argentinos vuelven a elegir a Mar del Plata para tomarse unos días de descanso es una alegría pero porque sobre todo detrás de todos esos turistas está la posibilidad de generar actividad económica, empleo, y recuperar lo que significó el impacto de la pandemia" del coronavirus.

"Saber que nuevamente millones de argentinos vuelven a elegir a Mar del Plata para tomarse unos días de descanso es una alegría", dijo Costa. Foto: 0223.

"Esta temporada nos va a permitir garantizar en Mar del Plata y en el resto de los municipios turísticos una masa de ingresos que esperemos permita consolidar la recuperación del consumo durante el resto del año", aseguró, en declaraciones a 0223, y agregó: "Mar del Plata es una ciudad turística pero con actividades muy diversificadas y entendemos que la temporada va a generar un impacto en el resto de la actividad económica".

Además, el funcionario de Axel Kicillof ponderó el fuerte impacto de PreViaje, la preventa turística que por segundo año consecutivo lanzó el Gobierno nacional. "Eso significó un antes y un después en la política turística. Hoy, los turistas que están en Mar del Plata y el resto de los destinos por PreViaje, no solo nos aseguran una certeza respecto de la cantidad de ocupación que habrá sino que viene el turista con la tarjeta de PreViaje con la posibilidad de dinero para gastar y eso es una inyección de recursos enorme", afirmó.

A pesar del contexto inflacionario, el ministro también destacó el comportamiento de los comerciantes y los operadores turísticos para evitar "abusos" con los precios en el verano. "No vemos situaciones de abuso en los precios. Obviamente que hay casos particulares en donde quizás los precios no tiene nada que ver. Sabemos que hay un problema inflacionario en la economía argentina que necesita de una solución pero no vemos abusos", dijo.

ReCreo

El parador gratuito funcionará hasta fin de temporada. Foto: 0223.

"Tenemos colocados seis paradores en diferentes puntos turísticos, y este de Mar del Plata es espectacular. Hay actividades para todas las edades durante todo el día. Esto es lo que necesitábamos: volver a disfrutar y generar trabajo", reconoció Costa.

En el parador de la ciudad hay clases de yoga, baile y meditación; actividades recreativas como barrileteadas, competencias de castillo y campeonatos de fútbol-tenis y voley; talleres de pintura, lettering, circo y malabares, entre otros; y un espacio lúdico con áreas de sombra y plazas de juegos con bungee jumping, palestra, strike 360 y camas elásticas.

Miles de familias disfrutan desde el principio de la temporada de ReCreo. Fotos: 0223.

Su acceso y la práctica de cada una de las propuestas es completamente gratuita. Las instalaciones se ubican en la playa de Avenida Félix U. Camet, entre Valencia y López de Gomara, frente al museo MAR. Hasta el 25 de febrero, ReCreo permanece abierto todos los días, de lunes a lunes, desde las 10 hasta las 20.