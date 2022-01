El Municipio rechaza abrir los Caps para hisopar y pide "acelerar" la vacunación

La secretaria de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon, Viviana Bernabei, refutó el pedido que habían hecho efectores sanitarios de la Provincia de Buenos Aires y Nación para en el que exigían la apertura de los 33 Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) para realizar testeos para la detección de coronavirus. A su vez, pidió "acelerar" el plan de vacunación ante el vertiginoso avance de la tercera ola.

La funcionaria que integra el Gabinete del Gobierno que conduce Guillermo Montenegro recordó que el Ministerio de Salud de la Nación modificó días atrás los criterios de hisopado para las personas que configuran como contacto estrecho: estas se deben aislar directamente sin la necesidad de testearse y en caso de desarrollar síntomas durante el período de aislamiento son consideradas caso positivo por criterio clínico epidemiológico.

"Esto lo ha marcado claramente la ministra de Salud de la Nación. De igual modo, cualquier persona que llega a los dispositivos de testeo municipales con sintomatología compatible a Covid-19 es atendida por el personal de salud", señaló Bernabei.

Por esta razón, la secretaria de Salud municipal rechazó las necesidad de abrir los 33 Caps de Mar del Plata. "Hace dos días el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, dijo que el 90% de los testeos son innecesarios. Entonces lo que hace falta es información y educación en la población para que realmente se testeen aquellos que necesiten testearse y no los que no lo necesitan", apuntó.

Asimismo, la funcionaria remarcó que "es necesario acelerar la vacunación" y recordó que, en este caso, "los Caps siempre estuvieron disponibles para producir aquellas acciones que favorecen una rápida solución de la pandemia no para aquellas que la enlentecen". "Creo que está claro cuáles son los criterios para testear o para no testear. Por lo tanto, no es necesario abrir más centros de los que están habilitados", afirmó.

"En algún momento cuando nosotros planteamos la apertura de los Caps para la vacunación las mismas autoridades de la Región Sanitaria III las rechazaron diciendo que no podían compartir o tener colas paralelas quienes iban por un problema de salud y quienes iban a vacunarse. Y los que iban a vacunarse eran sanos ¿Y ahora vienen a exigir que hagamos colas paralelas para los que están potencialmente enfermos?", cuestionó Bernabei.

"Montenegro tiene que cumplir con la parte que le toca al nivel de atención primaria de salud"

Los efectores de salud de la Provincia y Nación instaron al intendente Montenegro a abrir todos los centros de salud municipales. "El Municipio cuenta con suficiente recurso humano y la mayoría de los insumos necesarios para realizar estas prácticas", apuntaron.

La solicitud se acordó después de una reunión que se desarrolló este viernes en Zona Sanitaria VIII, donde también estuvo presente Fernanda Raverta, titular de la Anses. "Montenegro tiene que cumplir con la parte que le toca al nivel de atención primaria de salud en estos tiempos de emergencia y que los vecinos de Mar del Plata y Batan merecen", señalaron a través de un comunicado.

Del cónclave participaron los Directores de los Hospitales Alende y Materno Infantil “Tetamanti”, los responsables de Zona Sanitaria, la Directora del Instituto Nacional de Epidemiologia “Juan H Jara”, el titular de la UGL de Pami y el Director de IOMA.

También estuvo presente la Directora Nacional de Epidemiologia del Ministerio de Salud de Nacion, Analia Rearte, el Senador Provincial, Pablo Obeid, y la jefa del bloque de concejales del Frente de Todos, Marina Santoro.