Explican por qué no se pueden usar los Caps municipales para vacunar contra el Covid

En el marco de la conferencia de prensa sobre la situación sanitaria y el sistema de fases, el Jefe de Gabinete bonaerense Carlos Bianco, explicó las razones por las que no se puede vacunar contra el Covid-19 en los centros de salud municipales, pedido realizado por Guillermo Montenegro y otros intendentes de la oposición.

"Respecto de lo que salieron a decir en grupo, en banda los intendentes del PRO, que ponían a disposición los vacunatorios. En primer lugar se agradece y en segundo lugar, como ya lo ha explicado el doctor Gollan, nuestro gobernador y el viceministro Kreplak, en esos vacunatorios municipales lo que se busca es que se sigan administrando el resto de las vacunas del calendario nacional. Y no se interponga ese proceso que es absolutamente necesario y no se cruce con la campaña de vacunación por el Covid. Hoy no tenemos un cuello de botella por el cual no se puede avanzar mas rápido", explicó Bianco.

En ese aspecto, argumentó a modo de ejemplo "ayer fueron 112 mil los bonaerenses vacunados y tenemos obviamente la posibilidad de escalar esa cantidad en tanto que en materia de cantidad de vacunatorios, como en el ritmo que se suministra la vacuna".

Y remarcó: "Les pedimos que avancen con las otras vacunas, porque la escala que se necesita para ese proceso es muchísimo más grande a la que se podía sumar con todos los vacunatorios municipales de la provincia".

"Se agradece y se les pide además que se avance en el proceso de vacunación. Que nos ocurra en ningún municipio lo que sucedió durante el gobierno de María Eugenia Vidal, que no se avanzó como correspondía sin pandemia, en el calendario de vacunación y tuvimos que ver como millones de vacunas se vencían en depósitos. Eso no nos puede pasar. Les pido a los intendentes que se aseguren que no nos vuelva a pasar. Que no se usaron los vacunatorios como tenía que pasar", esgrimió.