General Pueyrredón competirá en las finales de los Juegos Bonaerenses con 370 deportistas

Este domingo comienzan las competencias finales de la 31° edición de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata y la delegación local está compuesta por 370 representantes de distintas disciplinas deportivas. Los clasificados locales se dividen en categorías Juveniles, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Trasplantados. Además, se informan los cortes de tránsito y los desvíos de los recorridos de los colectivos.



En este marco se realizó una presentación en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas, donde el intendente Guillermo Montenegro conversó con los participantes, quienes recibieron además la indumentaria oficial que los identificará. “Les agradezco por el esfuerzo que cada uno de los deportistas hizo para estar acá y a las familias porque detrás de cada chico hay un papá, una mamá, un tío, una abuela que empuja, prepara la ropa, cocina y acompaña con frío o calor”, señaló.



Además, el Intendente comentó que “tengo hijos chicos y también grandes que siguen practicando deporte. Es una escuela de vida que te forja el carácter, te genera: fortalece el compañerismo y el ser mejor persona, no importa la categoría”.



“Nosotros vivimos con mucha intensidad lo que ustedes van a hacer, y nos interesa que participen, jueguen y ganen pero, sobre todas las cosas, nos interesa que sean educados, que entiendan el valor de competir, la importancia del rival y del réferi”, añadió.



Finalmente, Montenegro le dijo a la delegación local que “cada uno de ustedes tiene una responsabilidad y representan a nuestra ciudad, son nuestros embajadores en estos juegos. Los vamos a estar mirando con mucho orgullo. Ojalá nos vaya como el último Juego, que salimos campeones luego de muchos años. Pero les repito: el resultado deportivo es un accidente, lo importante es que los disfruten y que se los acuerden para toda la vida”.



Cortes de tránsito y desvío de recorridos de colectivos



El municipio dio a conocer los cortes de tránsito dispuestos para facilitar la concreción de los actos de apertura y clausura.



En ese sentido, el sábado 1 y el martes 4 de octubre, de 13 a 20, habrá cortes al tránsito vehicular en Patricio Peralta Ramos y Viamonte; Moreno y Viamonte; Bolívar y Viamonte; Alvear y avenida Colón y en Olavarría y avenida Colón.



Por tal motivo, las líneas 221 y 581 modificarán sus recorridos. El sábado 1 de octubre y el martes 4 (de 13 a 20.30), las unidades tomarán por Patricio Peralta Ramos, Castelli, Alem, Rawson, Sarmiento, Gascón y Lamadrid, prosiguiendo su recorrido habitual. Por su parte, el lunes 3 de octubre (de 8 a 11) irán por Hipólito Yrigoyen, avenida Libertad, avenida Independencia y su recorrido.

Listado completo de la delegación local



Está compuesta por las categorías Juveniles, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Trasplantados:



Juveniles:



10k Bonaerenses en carrera: Máximo Santiago Moyano (sub 18 masculino), Agustín Rodríguez, Daniela González (universitario)



Acuatlón: Federica Carletto, Santino Scasso Raggi (Sub 14), Delfina González (Sub 16), Thiago Muñoz (Sub 18), Vanina Silva, Marco Linares (universitario)



Ajedrez: Juana Mastromarino (Sub 14 no federada), Franco Quesada (universitario libre)



Atletismo - Sub 14: Mateo Cuevas (lanzamiento bala), Lucas Amosso (1200), Valentín Dini (2000), Juan Sandoval (150), Franco Marcial (alto), Mateo Villanueva (3000 marcha), Camila Berardi (disco), Rocío Paz (2000 marcha), Agustina Amaya (alto), Agostina Cinalli (1200 metros)



Atletismo - Sub 16: Franco Pusineri (110 c/vallas), Tomás Bonamino (salto triple), Bruno Mena (alto), Facundo Berardi (martillo), Kevin Fernández (4000 marcha), posta 4x100, Ana Rivera (triple), Lucía Etchart (alto), Juana Zuberbuhler (800), Carmela Zapiola (100), Delfina Ledesma (martillo), Brisa Rodríguez (2000), Martina Jiménez (3000 marcha)



Atletismo - Sub 18: Manuel Rojas (1500), Valentín García (martillo), Agustín Carril (alto), Florencia Tournoud (jabalina), Joaquina Durá (alto), Ana Ursini (bala), Ivana Sanchez (400), posta 4x100.



Automovilismo karting: Mateo Vilanucci, Iván Alonso.



Básquet 3x3: Peñarol (sub 14 femenino)



Básquet 5x5: IDRA (sub 17 femenino)



Beach Volley: Máximo Sabella / Brais Del Coto y Juliana Taccone / Pía Romeo (Sub 14), Martina Ramírez Lorenzo / Josefina Sosa (Sub 16), Olivia Juliano / Iara Denappole (Sub 18)



Canotaje: Octavio Martínez (Sub 14)



Deportes Electrónicos (LOL): Damián Lembo, Facundo Martínez, Alexis Agreda, Emanuel Gómez, Leandro Grampaoli.



Fútbol playa: Aldosivi (Sub 18 libre)



Fútbol Tenis: Micaela Fernández - Martina Díaz (Sub 15 femenino), Candela Canteros - Jade Corchen (universitario femenino)



Futsal listo: EES 19 (sub16 masculino)



Golf: Angelina Oliveri (Sub 18), Isabella Rodrígues Macías (Sub 15), Umma Deprez Gruntzig (Sub 15), Santiago Portis (Sub 13)



Handball Playa: Handball Norte (sub 16 femenino)



Hockey 7: Sporting (sub 16 femenino)



Judo: Catalina Martino, Javier Martin, Joaquín Cavanna (Sub 14 libre)



Lucha: Mariano Gómez (-53kg grecorromana), Lucina Pérez (Sub 14 -47kg grecorromana), María Martín (Sub 14 -53kg), Milagros Acosta (Sub 14 -59kg), Kiara Alvarengo (Sub 14 -41kg), Yarimen Monzon (Sub 14 - 45kg), Santiago Lareu (Sub 14 -41kg), Martín López (Sub 14 -66kg), Josué Ávila (Sub 14 -59kg), Lucas Gestido (Sub 14 -38 grecorromana), Aaron Guevara (Sub 14 -34 kg grecorromana)



Natación: Julieta Monney (sub 18), Matías Yesberts, Iara Caldez, Antu Bertero (universitario)



Padel: Fabrizio Del Río / Agustín Silva (Sub 14 masculino), Ariel Angelini / Ignacio Elzagoyen (Sub 16 masculino), Morena Silva / Jesica Cano, Joaquín Fernández / Santiago Bogoslavsky (universitario)



Patín Artístico: Alma Araya (sub 13 mixto no federado Iniciación A), Liz Bustamante Del Valle (sub 13 mixto no federado Iniciación B), Kiara Martínez (sub 13 libre Escuela Formativa), Bahía Carballeda (sub 13 libre Primera C), Juana Ortiz (sub 13 libre Segunda C), Abril Ardiles (sub 16 libre Segunda B), Agostina Rodríguez (sub 16 libre Tercera B), Ambar Opresnik (sub 16 libre Tercera C), Camila Zarlenga (sub 16 Cuarta C), Priscila Quintas (sub 16 Quinta C)



Taekwondo (Sub 14): Aaron Santino Griego (-37kg), Kevin Madril (-41kg), Bautista Nievas (-57kg), Joaquín Gómez (-61kg), Ludmila Magalí Nuñez (-51kg), Chiara Villanueva (-59kg), Morena Leguizamón (-59kg), María Sepúlveda (+59kg)



Tenis: Lucía Sanchez (S14 single), Gabriel Ursini-Francisco Navarro (S14 doble masculino), Francisca Morichetti-Clara Di Nallo (S14 doble femenino), Bautista Mendizabal (S16 single), Camila Piquin-Ambar Rondanina (S16 doble femenino), Abril Ubilla (S18 single femenino), Gonzalo Figueroa (S18 single masculino), Rosario Villeneuve (universitario single)



Tenis de mesa: Javier De Sarro (universitario libre)



Adultos mayores:



10k Bonaerenses en carrera: Alexis Abot, Gloria Fortetti.



Natación: Patricia Horvath.



Newcom: Equipo Emder.



Orientación: Cristina Noccioni, Alicia Ruggeri.



Padel: Susana Del Río / Amelia López, Jorge Ferreiro / Marcelo Huchaime. Tejo



Mixto: Carlos Alvarez-María Lisman, Araceli Gandara-Alfredo Corzo. Tejo masculino: Humberto Mazzina-Antonio Borthiry, Ricardo Bernal-Héctor Moyano. Tenis: Marta Holl, Ana Schenini.



Personas con discapacidad:



10k Bonaerenses en carrera: Franco Tatulli (única libre intelectual)



Atletismo: Jocelin Cristaldo (salto en largo sub 16 intelectual “A”), Brian Albornoz (lanzamiento de bala sub 16 intelectual “A”), Facundo Pietroccelli (100 mts. +17 intelectual “A”), Integra Sport (5x80 mts. mixto Intelectual “B”), Integra Sport (5x80 mts. femenino Intelectual “B”), Victoria Artola (lanzamiento de softball Única Intelectual “C”), Fausto Marceillac (salto en largo Única Intelectual “C”), Avril Luján Fausto (100 mts. sub 16 PCD Visual), Sasha Calderón (100 mts. +17 PCD Visual), Cristian Díaz (lanzamiento de bala sub 16 PCD Visual), Bautista Berede (100 mts. sub 16 PCD Visual), Joaquín Valentinuzzi (salto en largo +17 libre PCD Visual), Braian Rodríguez (lanzamiento de bala +17 PCD Visual), María Acosta Sánchez (100 mts. +17 Motor), Tomás Michelena (100 mts. sub 16 Motor), Miqueas Juárez (salto en largo +17 PC), Julián Wax (100 mts. +17 PC), Yannik Manno Nuñez (100 mts sub16 PC)



Badminton: Nazareno Etchechury, Priscila Fernández (Única libre Motriz con silla de ruedas)



Boccia: Ramón Colman Noguera (sub 18 mixto BC2), Fernando Corinaldesi (+19 mixto libre BC2), Khalil Profiti (+19 mixto libre BC3), José María Buzzo (+19 mixto libre BC4)



Fútbol: EEE 506 (sub 16 femenino y masculino), Integra Sports (Única Intelectual Síndrome de down masculino y Sub 16), CIDELI (Única masculino)



Natación - 25 metros libres: Juliana Velasco (sub 14 intelectual), Bautista Hollman (sub 16 motor), Franco Delgado (sub 16 motor), Máximo Molina (sub 14 motor), Bautista Rusanky (sub 14 auditiva), Inti Niyen Mantz (sub 14 intelectual), Máximo Bianchi (sub 16 intelectual) 25 metros espalda: Lucas Gabriel (sub 14 motor), Julieta Estigarribia (sub 16 auditiva) 50 metros libres: Sebastián Cayetano (+17 auditiva), Agustina Burlaile Fierro (+17 intelectual)



Tenis de Mesa: Thiago Ibañez (sub 18 no federado Motor)



Trasplantados:



Atletismo - 1500 metros: Patricia Giles (+60 libre), Isidoro Saavedra (+60 libre), Gabriel Novoa (+40 libre)



Natación - 50 metros libres: Walter Esquivel (+40 libre), Juliana Crededio (+18 libre), Juan Manuel Hiriart (+18 libre), Cecilia Manazzoni (+40 libre), Eduardo Toledo (+60 libre)