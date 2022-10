Ecko: “No voy a pedir permiso para hacer la música que a mí me gusta”

El domingo alrededor de las 21, Ecko ya estaba listo para subirse al escenario de los Silos y brindar un show de una hora con gran despliegue escenográfico en el marco del Festival Marea. Ecko, de 23 años, nacido en La Matanza, Buenos Aires, comenzó su carrera a los 15 en diferentes competencias de freestyle como “El Quinto Escalon” y “Redbull Batalla de Gallos”. 0223 tuvo la oportunidad de hablar con él mano a mano.

-Miles de personas te están esperando. Es una locura lo que generas. ¿Ya te acostumbraste a esto?

-Ya tuvimos varios shows así. Pero este show en Marea es diferente porque estamos con nueva banda, nuevo sonido, mucho ensayo, mucho preparativo así que estoy bastante ansioso con esta nueva etapa. El sábado estuvimos en La Plata y la semana que viene estamos en Cordoba.

-¿En qué momento frenas?

-En la semana trato de enfocarme en mis cosas. Siempre surge algún video o algunas fotos.

-¿La fama te voló cabeza en algún momento? A un nivel que alguien te haya tenido que frenar…

-Sí, mil veces. Me sigue pasando pero la clave es volver a tierra. Y para eso me ayuda mi círculo, mis amgos y mi familia.

-¿Qué es lo que te inspiro a ser músico y estar hoy acá?

-Nunca había planeado ser músico. Mi sueño era jugar al futbol. Yo jugaba al fútbol, siempre jugué. Y en un momento empecé a salir, a escuchar música todo el tiempo, conocí los eventos de rap, el freestyle, conocí las batallas. Me fui metiendo ahí. Conocí los estudios de grabación. Igual ya de chico me gustaba y flashaba grabar algún cover de reggueaton en mi casa pero todo muy crudo, sonaba re mal, me lo grababa yo con un micrófono que me había regalado una tía mía

-Era otra época para pegarla, diferente a la de hoy….

-Estuvimos justo en esa transición de las redes sociales, del Facebook, de YouTube y eso fue importantísimo.

-En tu carrera fuiste cambiando mucho de estilo...

-Siempre me gusto el reggeaton la cumbia. Pero empecé con el rap. Ese fue mi primer acercamiento a la música. Fui cambiando mucho de estilo. De chico no conocía a ninguno que esté activando cumbia o lo que me gustaba. El primero que conocí que estaba activando algo de la música era por el lado del rap y por eso fui por ese lado. Pero siempre fui de que me gusten todos los estilos de música.

-¿Te criticaron por esos cambios?

-Si, por pasar del reggueaton al rap. Del rap al trap, El trap está dentro del rap y del hip hip. Yo les decía que si a mi me gusta hacerlo, lo voy a hacer. No les voy a pedir permiso para hacer la música que a mí me gusta. Yo en un principio pensaba en la gente, en lo que a ellos les iba a gustar pero también pensaba en qué es lo que me gusta a mí escuchar y hacer. Es difícil igual escuchar opiniones y boludeces que dicen. Pero después el tiempo te termina dando la razón y muchas de esa gente que criticó terminó haciendo lo mismo.

-Vos decís que la clave está en dar bien cada paso porque un paso en falso, te hace retroceder. ¿Cuándo te pasó de sentir que retrocediste?

Decisiones, juntas, maneras de pensar, egos. Igual me tenía que pasar. Si no me pasaba, me podía pasar más adelante y preferible que me pase ahora.

-¿Qué se viene?

-Se viene el verano. Se viene muy movido. Se viene música para que se bailen todo.

-¿Te dan ganas de que tu tema sea el tema del verano? ¿Es algo que pensas?

-No, porque el tema del verano lo podes planear y trabajar pero algo que se da. Por ejemplo, en el momento en que salió “Rebota” fue el tema del verano en 2018 y ese tema lo hicimos en 40 minutos. Estabamos en el estudio con Seven, Iacho, Khea, yo, Omar, Marian y dijimos vamos a hacer un tema. Quiero hacer un dembow. Y hoy en día sigue siendo el tema que en mis shows más pogo hacen. A veces no pensas que puede explotar tanto y te sorprende.

-¿Colaboraciones que quieras hacer?

Un trap con Mike Tower. Con raperos americanos me gustaría hacer algo. Y si volamos bien alto, un feat con Drake. Pero falta, faltan años de trabajo.

-Concretas todo ¿de qué signo sos?

-Soy de Géminis. Soy bastante géminis creo. Soy bastante loco. No se asusten igual, no es tan malo como parece.

Con 1.3 millones de suscriptores en YouTube, más de 2.4 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 4 millones de seguidores en Instagram, Ecko sorprendió una vez más a todos sus fans con un show único en la ciudad de Mar del Plata.