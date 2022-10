Mauro Icardi destrozó a Wanda Nara: “Es el hazmerreír del mundo entero”

A través de un vivo de Instagram, Mauro Icardi habló de toda la situación que está atravesando con su ex pareja Wanda Nara

Mauro Icardi rompió el silencio y apuntó fuertemente contra su ex pareja Wanda Nara, que actualmente mantiene una relación con el cantante de cumbia L-Gante. El futbolista lo hizo a través de un vivo en su cuenta de Instagram y dejó comentarios muy tajantes contra la empresaria.



"Es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes, no estoy preparado para afrontar todo esto”, dijo en un pasaje en el que explicó por qué decidió salir a dar su punto de vista sobre un escándalo que lo atraviesa y afecta a su familia.



Al comienzo de la transmisión, se refirió a la publicación de uno de los hijos de la modelo, que con emojis, trató a L-Gante de "payaso". “Valu hizo un posteo. Muchos dijeron que era yo, yo me estaba cortando el pelo”, indicó. Y agregó, con una clara indirecta hacia el cantante de "Cumbia 420": “Ahí, en el posteo que hizo Valentino, está todo aclarado no solo para esa persona que no se condice con nuestra forma de vida”.

En la misma línea, el delantero aclaró que no le gusta que los hijos se metan en ese asunto, aunque también aseguró que no impedirá que expresen su opinión. ya que los hijos de la conductora de Quien es la Máscara tienen edad suficiente para expresar lo que sienten.

Valentino, uno de los hijos de Wanda Nara, subió una historia a Instagram señalando de "payaso" a L-Gante

“Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente.”, relató.Además, manifestó que él mismo está pensando en no insistir en la reconciliación y ponerle un punto final. “Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender., completó.

Las frases que dejó Mauro Icardi en su vivo de Instagram