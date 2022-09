Wanda Nara aseguró que se separó, pero Mauro Icardi insiste con que siguen juntos

La historia de la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no llegar a su fin, desde hace unos cuantos meses el rumor de su divorcio ha crecido más y más. Esta vez, ambos subieron una historia en Instagram con dos versiones distintas acerca de su estado actual, mientras ella asegura haberse separado, él niega todo lo sucedido.



“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió la empresaria acompañado de su firma: “Wanda”.

Wanda Nara confirmó su separación con Mauro Icardi



Además la modelo eliminó todas las fotos de su Instagram en la que se lo ve junto a su esposo. El futbolista no ha cambiado ninguna foto aún, incluso en su imagen de perfil se lo ve a él besando a Wanda.



Mientras que la empresaria aseguró de forma contundente la separación, Icardi decidió negar todo lo ocurrido: "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No, no estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa, que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho", escribió el delantero del Galatasaray en su Instagram.



"Obviamente los programas de chimentos y de espectáculos les vende la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados y a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer cada tanto, hasta que se les cae por su propio peso pero lo que hablan e inventan", cerró Icardi con un "Te amo @wanda_nara". Minutos más tarde, el futbolista eliminó la historia.