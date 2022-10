"El enano no se baja": el desopilante momento que vivió un hincha de Boca al ser confundido con un niño

Boca dio un pasó importantísimo de cara al título de la Liga Profesional con la victoria por 1-0 frente a Sarmiento de Junín. Los dirigidos por Ibarra se colocaron 4 puntos por encima de Racing y Atlético Tucumán, sus seguidores, a tan solo 3 fechas de terminar el torneo. Mientras se disputaba el partido, un hecho tan insólito como gracioso tuvo como protagonista a un hincha que se encontraba colgado en uno de los alambrados.



Miles de hinchas de Boca se vistieron de "neutrales" y pudieron disfrutar del encuentro en el Estadio Eva Perón. A pesar de que no podía ingresars con vestimenta que represente al club, los fanáticos se hicieron reconocer con los cánticos habituales del Xeneize.



Algunos, como también es habitual en el fútbol argentino, se colgaron del alambrado que daba a la cancha. En un momento del partido, la voz del estadio había alertado por un niño que estaba colgado, pero en en realidad se trataba de un hombre con enanismo.



La situación generó risas en los demás hinchas y, al grito de "el enano no se baja, el enano no se baja", alentaron al hombre a que continúe colgado del alambrado. El hecho quedó grabado y rápidamente se volvió viral en redes sociales.