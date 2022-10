Tetaz dice que el peso "ya fue" e insiste en una convertibilidad a la brasilera: "Así termina la inflación"

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, pidió avanzar hacia una "convertibilidad con la moneda brasileña" para poder terminar con la problemática inflacionaria que envuelve a la economía argentina desde hace largos años.

"El peso ya está, como dicen los chicos, ya fue, no tiene ninguna confianza, es muy difícil reconstruir la confianza en una moneda que perdió mas del 99% de su valor en los últimos 20 años", razonó el economista, en diálogo con 0223, después de participar del Coloquio Anual de Idea que se desarrolla en Mar del Plata hasta el viernes.

Para el hombre de la UCR, el país necesita una moneda nueva que esté "atada" al real de Brasil. "Así vamos a terminar rápidamente con la inflación", prometió, y reiteró: "Hay un escenario donde ganamos todos si nos animamos a hacer una reforma monetaria radical en Argentina".

El diputado también criticó el slogan "Ceder para crecer" que eligió para esta edición el coloquio que reúne a los principales empresarios argentinos. "Hay un acuerdo generalizado de que hay que ceder un poco para que todos podamos crecer pero no hay acuerdo de quién tiene que ceder. Por ejemplo, en materia macroeconómica, eso quiere decir corregir subsidios y entonces surgen los no. Siempre es difícil ceder. A mi me gusta más la idea de acordar para crecer, ese es un lema mas atractivo", consideró.

"Si realmente nosotros hacemos acuerdos y nos animamos a hacer las reformas radicales que necesita Argentina en materia monetaria, laboral, impositiva y de reforma del Estado, Argentina va a crecer tanto que va a ser expansivo, va a mejorar los empleos, los salarios, la recaudación del estado y las ganancias de las empresas, y nadie necesita ceder. Pero sí requerimos de un acuerdo para crecer", remarcó Tetaz.

Para el dirigente opositor, la "grieta política se achica bastante" en este tipo de acuerdos si se ponen "los valores en el medio" de cualquier discusión. Si la grieta la trazamos entre los que quieren trabajar, estudiar, producir e invertir, entonces el acuerdo es mucho mas fácil. A nadie le conviene que la economía no genere empleos", reconoció.

"Los gremios son los primeros ganadores de la creación de empleo privado. Pero tenemos que estar de acuerdo que los gremios a respaldar son los que se estructuran en torno al trabajo, no a los que representan a los desempleados y vivir administrando la pobreza como un negocio", dijo el legislador nacional, quien formó parte del panel sobre "Empleo" de este jueves junto a los dirigentes sindicales Ricardo Pignanelli y Gerardo Martínez.