Guardavidas apuntaron contra Lauría por el cambio de posición: "Fue una decepción"

Desde la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) cruzaron al concejal Nicolás Lauría por el cambio de postura que asumió para votar en contra en la sesión ordinaria de este jueves y dejar trunca la posibilidad de extender el operativo de seguridad en las playas a 180 días.

Un grupo de guardavidas permaneció en el recinto del Concejo Deliberante hasta esperar el tratamiento del proyecto que en la previa llegaba a la sesión con los votos necesarios para aprobar la modificación de la Ordenanza 14.269 que buscaba dar respuesta a un reclamo histórico de los trabajadores. Sin embargo, el edil de Creciendo Juntos, que ya les había adelantado que acompañaría el pedido, cambió de postura y votó en contra.

"Lauría tenía una posición tomada y nos lo había dicho. Nos había dado el ok. Al final volví a insistir y no lo encontré, pero pensé que iba a salir con un proyecto propio o una propuesta superadora", manifestó Diego Sánchez Cabezudo, integrante de la UGA.

El referente del sector resumió como "decepcionante" la postura que adoptó el concejal. "Nunca jamás alguien que me dijo que iba a hacer una cosa hizo otra. Por eso no me decepciona el voto del oficialismo. Ellos fueron claros desde el minuto uno", sostuvo.

Los concejales que responden políticamente al intendente Guillermo Montenegro pusieron como principal reparo los $330 millones que implicaría extender el operativo de los actuales 150 a 180 días, partida que no está contemplada en el Presupuesto 2022. En este sentido, el guardavidas apuntó que se llevó el debate a una "grieta política" y que no se analizó el debate de fondo: el plazo del operativo en las playas.

"La sociedad marplatense bancó esto y quiere que haya más guardavidas en las playas. Lo económico no es lo importante. Fueron a la grieta, a la pulseada política y no ganó nadie", lamentó.

Sánchez Cabezudo prometió que volverán a impulsar el pedido, anticipó que intentarán gestionar con el Municipio una partida para incluirla en los próximos presupuestos y descartó la posibilidad de tomar una medida de fuerza. "Los guardavidas vamos a seguir adelante y en algún momento esto va a salir", completó.