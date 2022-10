Rechazo a la ampliación del servicio de guardavidas: "Fue una votación contra de los vecinos"

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos acusaron al oficialismo y a Nicolás Lauría de votar "contra la ciudad" después de rechazar en la sesión ordinaria de este jueves el proyecto que buscaba extender el servicio de seguridad en playas a 180 días en Mar del Plata.

"Esta es una necesidad de Mar del Plata, y dicha ordenanza fue modificada en otras oportunidades para adaptarse a la realidad. Pensar en una ciudad de todo el año y romper la estacionalidad es también cuidar la seguridad en nuestras playas", sostuvo Mariana Cuesta, edil del Frente de Todos, quien agregó: "Por eso lamentamos que tanto los concejales de la UCR, del PRO, de la Coalición Cívica y Lauría hayan votado en contra de un pedido de vecinas y vecinos, y de trabajadores".

En un recinto colmado, Cuesta expresó: "Fomentar el turismo y romper la estacionalidad no pueden hacerse alejados del mar. La Feria del Libro, el Festival Marea, el Coloquio de Idea, los Juegos Bonaerenses son, entre otros, los eventos que tuvimos sólo este mes y que dan cuenta de esta necesidad que hoy se presenta. Pero que también muestran la cantidad de dinero que ingresa a la ciudad y que vuelve redituable la inversión de apostar por los y las guardavidas".

"Cuando uno tiene que asignar recursos, prioriza qué elige. Hoy damos la disputa para que sean utilizados en la seguridad en playas. Las políticas públicas son asignar recursos, pero no asignarlos también tiene un costo y en este caso, puede ser una vida. No buscamos hoy desfinanciar a nadie; queremos un Estado eficiente y creativo que pueda buscar nuevas formas de financiamiento y que garantice derechos", indicó la representante del principal bloque opositor.

A insistir

Una vez finalizada la sesión, la concejala habló con la prensa y adelantó que el bloque insistirá con el mismo proyecto a futuro. "Dentro de muy poquito, cuando se cumplan los plazos legislativos, vamos a insistir con el proyecto porque sabemos que esto es una necesidad de Mar del Plata", aclaró, y reiteró: "Más tarde o más temprano, Mar del Plata va a contar con un servicio de seguridad en playas por 180 días".

Al refutar los argumentos planteados por la gestión de Guillermo Montenegro, Cuesta sostuvo que la intención de la iniciativa "no es desfinanciar ni hacer fundir a los marplatenses sino tener un proyecto a favor de la ciudad". "Acá falta un gobierno inteligente que busque creativamente otra formas de financiamientos y que también use de manera eficiente los recursos que tiene: hoy hay muchas partidas sin ejecutar, muchas partidas que deberían haber sido gastadas y que no lo fueron hasta la fecha", denunció.

Con el rechazo del concejal Creciendo Juntos, Nicolás Lauría, el bloque oficialista que responde al intendente logró en la última sesión ordinaria un empate en 12 a la hora de la votación del proyecto impulsado por el Frente de Todos. De esta manera, la situación pudo ser destrabada en favor de los intereses económicos de la municipalidad a través del voto doble de la presidenta del Concejo, la radical Marina Sánchez Herrero, quien finalmente se pronunció por la negativa.