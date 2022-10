Susto en el fútbol uruguayo: alcanzapelotas saltó por el balón y cayó en el túnel del vestuario

En pleno transcurso del partido que Albion disputó contra Nacional por la fecha 13 del Torneo Clausura, de Uruguay, un alcanzapelotas del equipo local cayó al túnel de los vestuarios en el intento de alcanzar un balón de manera rápida.

Franco Galipolo, juvenil del Albion y quien estaba cumpliendo su labor como recogepelotas por segunda vez, no se percató que se encontraba cerca del túnel que lleva a los vestuarios y cayó dentro del mismo causando preocupación entre los presentes.

"Apoyé las manos y me golpeé las rodillas. Me quedé en la escalera sentado. Cerré los ojos un segundo y ya había un montón de personas alrededor mío", expresó el joven futbolista, en declaraciones recolectadas por FutbolUy. Y agregó: "Cuando me caigo, me llevan para el vestuario y me atienden los médicos".

Galipolo no sufrió ningún tipo de lesión más allá del golpe, unos raspones y, claro, el susto. "Está bien, ¡gajes del oficio!", escribió el chico junto a una foto que publicó en sus redes sociales.