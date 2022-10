Arsenal derrotó a Central Córdoba, condenó a Patronato y mantuvo la categoría

Arsenal de Sarandí venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0 en partido de la fecha 25, se aseguró la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol y condenó a Patronato de Paraná al descenso de categoría. Lucas Kruspzky, en el primer tiempo, y Sebastián Lomónaco, en el segundo, marcaron para la victoria del equipo local. El visitante jugó con un jugador menos por la expulsión de Gonzalo Ríos, desde los 33 minutos del primer período.

Para alcanzar su objetivo, Arsenal impuso su presión alta desde el comienzo con lo que le generó varias inquietudes al fondo de Central Córdoba, que no pudo salir con facilidad al no encontrar la posesión de la pelota. Con la intensidad que les pusieron a sus acciones los dirigidos por Leonardo Madelón, de tanto insistir, obtuvieron la apertura con un tiro libre ejecutado con violencia por Kruspzky, que ayudado por un pique en el área superó el esfuerzo del arquero chileno Cristopher Toselli. La ventaja no lo conformó al "Arse", que continuó con su predominio en el juego; a la vez que el "Ferroviario" por el despliegue de sus volantes trató de equilibrar el desarrollo con intención de ir por la igualdad.

Aunque el propósito del cuadro santiagueño se complicó cuando en una inexplicable reacción, Gonzalo Verón se fue expulsado por tremenda patada aplicada desde atrás a Christian Chimino. La sanción derivó por la intervención del VAR, a cargo de Darío Herrera, debido a que el árbitro Nicolás Lamolina no observó bien la acción por lo que solo lo había amonestado al volante visitante. Cuando los dirigidos por Abel Balbo -con chances de ser el próximo director técnico de Estudiantes de La Plata-, se plantaron mejor en el campo en el complemento, el elenco del Viaducto le asestó la segunda estocada. Fue cuando Mauro Pittón, desde el borde del área, sacó un violento tiro que Toselli alcanzó a desviar, con la mala fortuna que la pelota fue capturada por Lomónaco para convertir con un certero cabezazo.

Allí, prácticamente, Arsenal liquidó el pleito y alcanzó su objetivo, porque más allá de la hidalguía de Central Córdoba por el intento de una reacción positiva, el vencedor estuvo más cerca de ampliar la victoria. Al final, se desató la alegría y el festejo de la parcialidad del equipo de Sarandí, al igual que la de sus jugadores tras una dura temporada y entre ellos se destacó la emoción de Kruspzky, que casi entre sollozos descargó: "Estoy emocionado porque con este triunfo les tapamos la boca a muchos que nos criticaban, que decían barbaridades".

Síntesis

Arsenal (2): Alejandro Medina; Christian Chimino, Gonzalo Goñi, Gustavo Canto y Damián Pérez; Braian Rivero y Dardo Miloc; Mauro Pittón, Joaquín Ibáñez y Facundo Kruspzky; Sebastián Lomónaco. DT: Leonardo Madelón.

Cambios: ST 28' William Machado por Rivero y 40' Lucas Cano por Lomónaco.

Central Córdoba (0): Cristopher Toselli; José Gómez, Paulo Lima, Franco Sbuttoni y Jonathan Bay; Enzo Kalinski; Hernán López, Francisco Gónzález Metilli, Deian Verón y Gonzalo Ríos; Renzo López. DT: Abel Balbo.

Cambios: ST 0' Alejandro Martínez por H.López, 21' Gonzalo Torres por R.López, 27' Nicolás Linares y Francisco Grahl por Kalinski y Verón, y 36' Claudio Riaño por González Metilli.

Goles: PT 15' Kruspzky (A); ST 6' Lomónaco (A)

Incidencias: PT 33' expulsado Ríos (CC).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Julio Humberto Grondona