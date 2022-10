"Mirá la cara de chupetín que tengo": el enojo de Luis Juez con su hijo por el uso de la afeitadora

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, se volvió viral en las últimas horas por un divertido cruce que tuvo con su hijo.



Martín Juez, uno de los hijos del senador de Juntos por el Cambio, compartió en Twitter un chat que mantuvo con su padre en el cual lo recriminaba por el uso de la afeitadora: "Espero que mi viejo no se de cuenta que le use la afeitadora", escribió en tono de broma.





"Mira culiado la cara de chupetín que tengo, le sacaste el peine a la máquina", le mandó Juez a su hijo a través de un audio con una foto de él afeitado a cero. "Me fui a afeitar y tenía cero la máquina así que me hice una avenida, me tuve que sacar la barba culiado. Ponele el peine, sabés que soy ciego culiado mirá como me quedo la cara", cerró el ex intendente de la ciudad de Córdoba.



El audio compartido por el hijo de Juez no tardó en viralizarse en redes sociales y obtuvo miles de "Me Gustas".