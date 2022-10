"¿Cómo estás mi gordita?": el divertido cruce entre Ibai y Courtois durante el Balón de Oro

Ibai Llanos ya nos tiene acostumbrados a cubrir eventos muy importantes en sus streams. Esta vez, el español hizo una cobertura especial de la entrega del Balón de Oro, del cual Karim Benzema salió como ganador, y tuvo un divertido mano a mano con Thibaut Courtois.



El arquero del Real Madrid fue elegido como el mejor arquero por la revista France Football por su excelente campaña en la última temporada en la que obtuvo La Liga, la Supercopa de España y la Champions League. "La Jirafa" fue clave para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti para llevarse la orejona en la final contra el Liverpool.



Courtois e Ibai mantienen una excelente relación luego de que ambos compartieran stream durante la cuarentena por la pandemia. En aquel entonces, el español invitaba al belga a jugar en sus transmisiones al Among Us, Fortnite, entre otros juegos, y forjaron una gran amistad.

Luego de la gala que selecciona a los mejores futbolistas del año, Ibai, desde su casa, se comunicó con Courtois luego de recibir el premio y tuvieron un divertido cruce. "¿Cómo estás mi gordita?", le preguntó el arquero al streamer entre risas y complicidad. "Esto es por jugar al Fortnite y todo eso juntos ¿sabés?", dijo el belga luego de que el español lo felicitara por ser seleccionado mejor arquero de la temporada.



"¿Te acuerdas cuando jugábamos al Among Us en 2020 y decían "cuidado, que igual le perjudican"? Toma, mejor arquero del mundo", expresó el streamer ante las críticas de los periodistas deportivos hacia el arquero por participar en sus transmisiones.



En la misma línea, el arquero del conjunto Merengue le agradeció a Ibai por haberlo invitado a sus streams: "En esa pandemia la he pasado muy bien. Yo creo que después de esa pandemia se ha visto al mejor Courtois. La gente me ha conocido mucho mejor. Feliz de todo eso".



"¿Crees que haber jugado al Among Us durante la pandemia te ha ayudado a ser el mejor arquero del mundo?", le repreguntó el streamer.



"Claro, claro, todas esas risas y haber estado más cerca de la gente de España que quizá no me conocía tanto, yo creo que me han apreciado más otros aficionados que no son del Real Madrid, pero me han visto por detrás y yo creo que eso ha ayudado a todo", respondió el arquero.





Ibai Llanos reunió un gran público en lo que fue la cobertura del Balón de Oro. Al principio del stream, el español consiguió 200 mil espectadores y el número fue creciendo con el correr de la gala. Finalmente, durante la entrega del premio a Benzema, la transmisión logró un pico de 615 mil espectadores.