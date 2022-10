Caso Mauro Monsón: tres años de prisión en suspenso para Gastón Jofre

Gastón Jofre, el conductor del Chevrolet Corsa que el 10 de noviembre de 2019 atropelló, arrastró durante 40 metros por Avenida Tejedor, mató a Mauro Monsón y se dio a la fuga, fue condenado este martes a tres años de prisión en suspenso, la inhabilitación para conducir por un plazo de siete años y el cumplimiento de un curso de valoración de la vida.

Luego de la lectura de la sentencia, el fiscal Rodolfo Moure sostuvo que se trata de un fallo ejemplar ya que reconoce la culpabilidad del conductor que manejaba alcoholizado. “Esta sentencia es importante porque deja un mensaje claro: quien conduce alcoholizado debe responder por las consecuencias de su accionar”, aseguró el funcionario.

“La pena es de ejecución condicional, pero hay que destacar que por más que haya culpa de la víctima el conducir alcoholizado implica una condena”, sostuvo Moure que en principio había solicitado la pena de tres años de prisión con cumplimiento efectivo.

La familia de la víctima pidió cuatro años de prisión

Por su parte, Rodolfo “Rodi” Monsón se refirió a las sensaciones que le originó el fallo. “Estoy conforme y no estoy porque reconoce el homicidio, pero el asesino de mi hijo nunca va a ir preso”, expresó al tiempo que consideró que Jofré “tendría que haber pagado con aunque sea una semana de cárcel la muerte de Mauro”.

“Le sacaron la licencia por siete años, pero sabemos que va a seguir manejando y tiene que hacer un curso para valorar la vida que sabemos que no lo va a hacer”, sostuvo el padre de la víctima al tiempo que consideró que es necesaria una revisión de las leyes de tránsito.

“Me sorprende que no vaya preso. Hay que hacer una revisión total de las leyes. Me pidió perdón, pero de qué me sirve si me sacó a mi hijo”, cerró.