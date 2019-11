Muerte del motociclista: “No fue un accidente, fue un asesinato”

La familia de Mauro Monzón se concentró este miércoles en tribunales para pedir una condena ejemplar para el conductor que el lunes a la madrugada atropelló y mató al motociclista y huyó del lugar.

A 48 horas de que un conductor atropellara y matara a Mauro Monzón en avenida Tejedor al 1400 y escapara del lugar, familiares y amigos del moticlista de 28 años se concentraron en la puerta de Tribunales, en Tucumán y Brown, para pedir justicia.

Cabe recordar que el conductor del Corsa que terminó con la vida de Monzón, Gastón Jofré, se entregó a la justicia horas más tarde del siniestro fatal y por recomendación de sus abogados se negó a declarar. Por el momento continúa aprehendido.

“No queremos que esto quede como un accidente más porque mi hijo tenía la moto estacionada sobre el cordón de la vereda, por algún motivo estuvo en cunclillas al lado de la moto cuando este asesino con un corsa gris lo embistió y lo arrastró 40 metros. Me lo dejó ahí a las 4 de la mañana, tiradito como un trapo y se dio a la fuga”, dijo a 0223 Radio Rodolfo "Rodi" Monzón, papá de la víctima.

En ese sentido, advirtió que además Jofré se presentó ante la justicia diez horas más tarde del hecho, por lo que “ya no hay alcohol en sangre, no hay nada”. “Él sabía el asesinato que había cometido y que estaba acorralado porque había quedado registrado en las cámaras de seguridad”, sostuvo el hombre, al borde del llanto.

Al igual que el fiscal de la causa, Rodolfo Moure, Monzón sostuvo que “no pudo no haberse dado cuenta de que estaba arrastrando a una persona”. “Lo arrastró 40 metros, no hay frenadas, lo destrozó. Murió en el acto, mi negro. No es un accidente, es un asesinato”, insistió y recordó a su hijo como “un gran pibe”.

En el lugar también se encontraba Maximiliano Orsini, abogado de la familia de Mauro Monzón, quien hizo hincapié en que ahora aguardan la decisión del juez de Garantías Gabriel Bombini, a quien el fiscal Moure solicitó que convierta la aprehensión de Jofré en detención definitiva.

Para el letrado debe considerarse un agravante el hecho de que el conductor haya abandonado a Monzón tras atropellarlo. "Si bien no declaró, seguramente va a decir que no lo vio y la realidad es que no pudo no darse cuenta que arrastraba un cuerpo", enfatizó.

Si bien aclaró que aún resta la realización de la pericia accidentológica, indicó que la pericia mecánica dio cuenta de que "el vehículo tiene daños en el lateral delantero derecho, principalmente en la óptica", por lo que a su criterio "es evidente que se dio cuenta y por eso se fue a la casa". "Entiendo que se fue para metabolizar el acohol o algún alucinógeno que tenía en sangre", agregó.