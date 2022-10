Pedro Aznar expuso en la audiencia por la exploración petrolera: “Piensan matar la poesía”

El reconocido músico y escritor Pedro Aznar sorprendió este jueves al exponer en la Audiencia Pública que lleva adelante el Ministerio de Ambiente de la Nación, para debatir sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del Proyecto Argerich para la exploración petrolera frente a Mar del Plata. Con un profundo y reflexivo texto poético, el multiinstrumentista se expresó en contra de la iniciativa que se encuentra suspendida por la justicia federal marplatense.

“´Qué sabe un poeta de estas cosas, que hable de la luna, del sol y de los pájaros. De amores imposibles y frutos de la tierra. Aquí lo que se juega son números, constantes y sonantes, necesidades urgentes, niños con hambre, cuentas que no cierran, prosperidad, industria, progreso, un mundo en guerra. Un mundo que salió a duras pérdidas del respirador. Qué sabe el poeta, qué tiene que aportar”, introdujo con una tercera voz Aznar, autor de dos libros de poesía y de decenas de canciones.

“El poeta sabe de palabras y reconoce con su instinto una mentira, una falacia, una contradicción. Sensible como es, a lo que se dice sin decir, a lo que miente al omitir, a lo que oculta al mal mostrar, a todo aquello que es, al fin y al cabo, falta de poesía para vivir”, se respondió. “Dirán ´qué lata, qué pérdida de tiempo´. Diré, escuchen esto: el poeta, canario en la mina, alerta que le falta el aire, que morirá con los cardúmenes cuando empiezan vuestras explosiones y que los cielos ya arden de humo fósil”, agregó.

“Si lo que se juegan son los números, el poeta jugará a continuación con las palabras, para mostrar el lado oscuro detrás de aquellas cifras. La prosperidad del corto plazo es una ruleta rusa con balas de veneno sobre las aguas. Una hipoteca de ruina para la única casa que tenemos. La industria propuesta es anticuada, insuficiente, sucia y peligrosa. Hay una revolución de energías renovables, que el hemisferio norte adopta velozmente mientras exporta una resaca de atraso hacia el sur”, añadió, en un pasaje donde hizo referencias en favor del desarrollo de las energías “limpias”.

El exintegrante de bandas como Serú Girán y Pat Metheny Group, continuó con que “el poeta es bueno para soñar y no sueña con su tierra convertida en basural, sueña con toda la tierra hecho un jardín de tierra de todos. Progreso no es una riqueza que en la otra punta del hilo crea miseria y contaminación. El poeta no es ingenuo, el poeta está indignado”.

“Piensan plantar un pozo de negrura espesa como la noche del invierno, frente a una costa inmensamente rica en peces. En pueblos pujantes que viven mayormente del turismo, ante bosques plantados trabajosamente árbol por árbol, sobre kilómetros de nada arenosa. Piensan abrir fuego sobre todo eso. Piensan matar la poesía, porque después de todo, la poesía y el poeta, qué saben”, concluyó Aznar, quien fue felicitado por Greenpeace.