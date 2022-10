Se prendió fuego la camioneta de "El Zorro": sospecha que fue intencional

Sebastián Campanelli, el hombre que se disfraza de “El Zorro”, sufrió el incendio total de su camioneta, una Renault Traffic en la madrugada del miércoles. El hombre, sospecha, aunque sin pruebas, que el incendio fue intencional y sería para “intimidarlo” por dos reclamos barriales realizados recientemente.

“Me despertaron los ruidos y cuando me asomé la camioneta ya estaba totalmente envuelta en llamas. Vinieron los bomberos y poco pudieron hacer. Hicieron las pericias y me dijeron que es difícil comprobar si se trató de algo intencional pero yo sospecho que sí. La camioneta estaba bien, había pasado la VTV y no tenía ningún desperfecto. Es raro que se haya prendido fuego sola”, expresó Campanelli a 0223.

"El Zorro" ha protagonizado varios reclamos solidarios para solucionar distintas problemáticas barriales. Foto archivo: 0223

El hombre que se viste de “El Zorro”, sospecha que el siniestro, ocurrido sobre la puerta de su casa, en la zona de Gutemberg al 7800 no fue accidental. “El incendio pudo ser intencional por los reclamos que hice junto a otros vecinos por el edificio propio para la Escuela Especial 515 para sordos e hipoacúsicos y por los terrenos donados por la familia Peralta Ramos en Fortunato de la Plaza”, argumentó.

“Yo no tengo pruebas, estoy buscando cámaras de seguridad de la zona, pero están lejos de la puerta de mi casa. La verdad que pasé un momento horrible porque las llamas llegaron a 2 metros del portón de mi casa donde estaban durmiendo mi familia. Pero les digo que si el incendio fue un llamado para intimidarme, no lo van a lograr, porque me dan el doble de fuerza para seguir con los reclamos por una solución justa para los chicos y estudiantes de la zona”, concluyó Campanelli.