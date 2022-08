Balean el frente de una sociedad de fomento y vinculan el ataque a la discusión por una cesión de terrenos

La sede de la sociedad de fomento del barrio Fortunato de la Plaza, de Azopardo 7010, amaneció con balazos en paredes y ventanas y desde la conducción de la asociación vecinal lo vincularon con un caso de “persecución política”, ya que Matías Méndez, titular de la entidad, denunció distintas irregularidades en una cesión de tierras a una organización piquetera, situación que expuso en el Concejo Deliberante y que hasta incluyó un encadenamiento a la Banca 25.

Las balas atravesaron los vidrios de las ventanas de la sede vecinal. Foto:0223

“Anoche, tipo 12.30 me avisaron que habían sentido unos disparos y pasé pero no vi nada porque estaba todo muy oscuro. Hoy a la mañana cuando me acerqué vi los impactos contra la pared: levantamos las persianas y están las ventanas de aluminio baleadas, incluso, agujerearon las paredes de adentro. Un vecino vio a un chico que se paró desde la esquina, tiró y salió corriendo. Nosotros venimos reclamando una cesión de terrenos que fueron mal otorgados. Desde que nosotros hemos expresado nuestra disconformidad en el Concejo Deliberante, me vienen pasando a mí y a la entidad cosas que no son buenas. Hay una persecución política y atrás de esto hay una política maliciosa. No está bueno para Mar del Plata que sigan pasando esas cosas”, expresó el vecinalista Matías Méndez.

Matías Méndez, presidente de la asociación vecinal . Foto:0223

En declaraciones a 0223, Méndez contó que este martes “unos vecinos vinieron a repudiar que la Sociedad de Fomento estaba cerrada pero como pueden ver, no lo está porque está Salud del Municipio: ellos dicen que no estamos bien por el tema papeles y es verdad, pero como toda entidad, hemos tratado de regularizarlo y estamos en un proceso de normalización”.

En relación al ataque, el fomentista dijo: “No da miedo, sí por mi familia, pero más que nada da bronca e impotencia". "Trabajar así es impresentable”, lamentó.

Las balas impactaron en las paredes del interior de la sede vecinal. Foto:0223

El pasado 14 de julio, Méndez se encadenó en el Concejo Deliberante mientras reclamaba a la Banca 25 su desacuerdo a la cesión de terrenos al MTE, cuestionado que el lugar elegido pero apuntando centralmente a la presidente del Consejo Escolar, Natalia Russo (Creciendo Juntos). “Ella dijo que la amenazaron, yo conozco a la gente del MTE y seguramente no la amenazaron, entonces que venga Russo y de las explicaciones necesarias sobre por qué firmó una cesión de tierras cuando estaban donadas con cargo”. La referencia es a la donación de esos terrenos que a fines del siglo diecinueve realizó la familia Peralta Ramos, para que sean destinados a fines educativos. “Ella no podía firmar eso. Si tuvo un apriete, que venga y se haga cargo. Y si el lugar donde está le queda grande, que se vaya”, enfatizó.