El marplatense "Chila" Gómez no seguiría en Racing

Xabi Pascual, representante del arquero de Racing Gastón Gómez, advirtió que "en la actual posición de tercer arquero 'Chila' no seguirá en Racing" y adelantó que "San Lorenzo inició sondeos porque está muy interesado en contratarlo" al marplatense de 26 años.

"En la actual posición de tercer arquero, 'Chila' no seguirá en Racing. Es una posibilidad abandonar el club", aseveró esta noche Pascual en contacto con el programa "Puede Pasar", de DSports Radio. "Gastón quiere atajar. Si no le encontramos lugar tendrá que cambiar de aire. La situación no es buena", añadió el agente.

Lo que sucede es que el guardavalla marplatense, de 26 años, cumplió muy buenos desempeños en la custodia del arco "académico" durante el tiempo en que Gabriel Arias estuvo lesionado. Cuando el chileno regresó no solamente perdió la titularidad sino que, luego, tampoco empezó a integrar el banco de relevos, que desde la fecha 21 de la LPF es ocupado por Matías Tagliamonte

Inclusive, el exarquero de Atlético Rafaela fue titular ante Unión de Santa Fe y Sergio Juárez, el suplente, cuando en aquel momento se habló que "Gómez tenía problemas de peso". Al respecto, su representante admitió: "Siempre ha tenido cuestiones de peso, pero es por su metabolismo y por eso está realizando un tratamiento especial junto a una nutricionista", A la vez, Pascual subrayó que su representado "ahora es cuestionado cuando en el torneo de la Copa de la Liga Profesional fue uno de los mejores arqueros, junto a Agustín Rossi" de Boca Juniors, alegó.

Por último, el agente indicó que hablará "con la dirigencia de Racing sobre el tema", pero que el panorama lo ve complicado. "Sabemos que San Lorenzo inició sondeos porque está muy interesado en contratarlo", enfatizó Pascual