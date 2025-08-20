Noche trágica en la Sudamericana: se suspendió Independiente - U de Chile por graves incidentes

El fútbol sudamericano nos vuelve a ofrecer un espectáculo lamentable. En lo que debía ser una fiesta, los violentos volvieron a ganar protagonismo. Independiente y Universidad de Chile se enfrentaban por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana y tras aguantar todo lo que le tiraron en la etapa inicial los hinchas chilenos, en el entretiempo se profundizó y fue aún peor en el comienzo del complemento, lo que hizo que simpatizantes locales se metieran al campo de juego. En ese momento, cuando terminaban de desalojar a los trasandinos de la segunda bandeja, se liberó la zona y la barra de Independiente los atacó, desnudó y linchó.

Todas las palabras quedan chicas. Era una fiesta y terminó en tragedia. El fútbol sudamericano tira de la cuerda todo el tiempo. Nunca pasa nada, nunca hay sanciones ejemplificadoras. Le pasó a Boca en Río de Janeiro en la final de la Libertadores 2023, a otros equipos cuando les tocó ir a Brasil, a la Selección Argentina en el Maracaná, a Racing hace una semana en Montevideo. Pero siempre pasa, se da vuelta la página y se sigue. Hoy no se siguió. Pero casi. Porque tardaron más de una hora en suspender un partido que se veía claramente que no se podía jugar. Y tuvieron que llegar imágenes impactantes para que se den cuenta la verdadera gravedad de los hechos.