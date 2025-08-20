"Perdoname pero te tengo que robar": se llevó la plata de la recaudación de una heladería sin utilizar armas

Un llamativo robo ocurrió el martes por la tarde en una heladería de la zona de Constitución al 6200, donde un delincuente se llevó el dinero de la recaudación de la caja registradora pero, en un gesto inusual, pidió disculpas a la empleada, que quedó visiblemente consternada, mientras cometía el hecho.

El episodio se registró pasadas las 19.30 y quedó registrado por las cámaras de seguridad. En el video se observa al hombre ingresar detrás del mostrador, acercarse directamente a la caja registradora y tomar el dinero. La trabajadora permaneció sentada en una banqueta mientras se desarrollaba la secuencia.

Lo llamativo del hecho es que no hubo amenazas ni exhibición de armas. Incluso, según el relato del propietario del local, el ladrón mantuvo un extraño diálogo con la empleada. "Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: ‘tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar’", explicó el comerciante.

El robo fue calificado por los dueños como "atípico", tanto por la forma en que actuó el delincuente como por la falta de violencia física. Hasta el momento no trascendió si el autor del hecho pudo ser identificado.