Resultados y ganadores del Quini 6: un nuevo millonario en el sorteo del miércoles 20 de agosto

En el sorteo del Quini 6 de este miércoles 20 de agosto hubo en juego un pozo de más de 4.500 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3297 del Quini 6 de este miércoles 20 de agosto puso en juego más de 4.589 millones de pesos, con más de un millón doscientas mil apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar hace pocos días tres premios millonarios en su aniversario número 37.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.560 millones de pesos, ya que en esta modalidad no hubo ganadores el domingo pasado y el pozo se siguió acumulando para este miércoles. Los números que salieron fueron el 32, el 18, el 5, el 14, el 16 y el 42. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se lleva 1.514.811.387 pesos. La boleta se realizó en la localidad de Trelew, en la provincia de Chubut.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 1.878 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el domingo pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche. Los números que salieron fueron el 38, el 44, el 39, el 23, el 8 y el 24. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo crecerá para el domingo que viene.

Sorteo y ganadores del Quini 6: resultados del miércoles 20 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego esta noche un pozo de más de 836 millones de pesos en premios, ya que hubo un ganador con los seis aciertos en el sorteo aniversario que se llevó 2.108.679.804 pesos (la boleta se realizó en la ciudad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires), y el pozo empezó a crecer desde los 400 millones iniciales. Los números que salieron fueron el 34, el 23, el 38, el 16, el 44 y el 10. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos y el pozo seguirá creciendo.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6 hubo en juego un pozo de más de 198 millones de pesos. Los números que salieron fueron el 27, el 30, el 42, el 44, el 33 y el 34. En esta modalidad no hubo ganadores con los seis aciertos. Con cinco aciertos hubo 11 ganadores y se lleva 18.052.941 pesos cada uno.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 3.800 millones de pesos.