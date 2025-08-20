Revolvía residuos patológicos en el hospital y tenía un pedido de captura activo

Lo atraparon en el predio del Higa.

Un hombre de 36 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo fue aprehendido el miércoles a la tarde en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde estaba revolviendo bolsas con residuos patológicos.

Fue personal del Destacamento policial que funciona en el hospital el que vio a la persona que revolvía las bolsas e intentó identificarlo. El sujeto se dio a la fuga, pero fue aprehendido tras una breve persecución a pie.

Lo identificaron en la comisaría.

Ya en la comisaría undécima a donde fue trasladado confirmaron que registraba un pedido de captura activa por el delito de robo en grado de tentativa solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1.

Una vez realizadas las actuaciones correspondientes, el Juez Ricardo Perdichizzi ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N° 15 de Batán.