Once Unidos se quedó con el bronce en la Supercopa

Once Unidos logró un podio histórico en la máxima categoría del pais. (Foto: Prensa Once Unidos)

El cierre de la Supercopa ACLAV Ciudad de Mar del Plata elevó el voltaje al máximo en el Club Once Unidos: el local, que perdía 2-0 frente a Policial Vóley, le dio forma a una remontada notable y se subió a un podio en la máxima categoría por primera vez en su historia con el 3-2 final (24-26, 19-25, 31-29, 25-22, 15-10).

El partido se dividió en dos claras partes. En la primera fue Policial quien tuvo el control, con el brazo de Cristiano Dos Santos y aportes de Vega y Rodríguez para no darle chance a su oponente. Si bien para el tercero Once Unidos ya mostró otra cara, con una buena entrada de Saadía y más de sus baluartes Gazaba y Aulisi, el conjunto formoseño llegó a tener chances de partido que no pudo concretar.

Justamente, fueron esos match ball infructuosos lo que reavivó a Once Unidos y a toda la gente que copó el gimnasio albiverde. Creció Aulisi en defensa, Gazaba siguió sumando, Ybars y Quiroga ganaron en eficacia y Macció condujo bien al equipo para una marcada superioridad en los dos capítulos finales de la hazaña. Aulisi, usando al bloqueo rival, obtuvo el último punto y desató el festejo en Mar del Plata.

Síntesis

Once Unidos (3): Juan Ignacio Macció, Bautista Gazaba; Iván Quiroga, Santiago Aranguren; Santiago Aulisi, Franco Ybars. Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi, Alejandro Saadía, Tomás Russo.

Policial Vóley (2): Nicolás Sánchez, Javier Vega; Nahuel Camacho, Javier Sánchez; Cristiano Dos Santos, Tomás Rodríguez. Líbero: Luciano Massimino. Entrenador: Cristian Ambrosini. Ingresaron: Maximiliano Quiñonez, Sergio Acosta, Germán Gómez, Gastón Ortiz.

Parciales: 24-26, 19-25, 31-29, 25-22, 15-10

Árbitros: Luis Fuentes - Víctor Bagalá

Estadio: Club Once Unidos.