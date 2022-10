El rock despide a una de sus últimas leyendas: murió Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, el hombre considerado como el "padre fundador del rock and roll" que no paraba de golpear el piano, murió este viernes a los 87 años en su casa de Memphis, Estados Unidos.

La triste noticia fue dada a conocer por su representante Zach Farnum a través de un comunicado que rápidamente corrió por las principales redacciones del mundo.

Lewis era el último superviviente de una generación de intérpretes rompedores que incluía a Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. Pero de todos los rebeldes del rock que surgieron en la década de 1950, pocos captaron la atracción y el peligro del nuevo género de forma tan inolvidable como el pianista nacido en Luisiana que se hacía llamar “The Killer”.

La vida personal del músico estuvo plagada de distintos capítulos de alto revuelo. El rockero se casó siete veces, y rara vez estuvo lejos de los problemas o de la muerte. Sus finanzas también fueron caóticas.

Sus grandes éxito Whole Lot of Shakin’ Going On como Great Balls of Fire fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy. Su antiguo colaborador Kris Kristofferson ha dicho que Jerry Lee Lewis fue “una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos”.