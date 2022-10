Joaquín Valinotti, tras el clásico y antes del debut de Peñarol: "Tengo fe que tendremos una muy buena temporada"

Peñarol está listo para su debut en la Liga Nacional, el próximo jueves como local ante Ciclista Olímpico. Tras vencer a Quilmes en la vuelta del clásico, de forma amistosa el último viernes, Joaquín Valinotti dialogó con 0223 y repasó dicho encuentro como banco de prueba, las expectativas para la temporada, y el recuerdo entre lágrimas de Osvaldo "el Negro" Echevarría, fallecido antes del partido con el "Tricolor" y que fue su reclutador en 2016.

A los 23 años, el nacido en Las Rosas (Santa Fe) será una de las piezas claves de Adrián Capelli e intentará repetir su gran pasada temporada, donde fue elegido el mejor sexto hombre de la competencia (jugó 38 partidos y promedió 10.2 puntos, 2.1 rebotes y 3.3 asistencias).

-¿Qué significó volver a jugar el clásico tras 40 meses? (Valinotti jugó el último de 2019, único sobreviviente junto a Tomás Monacchi).

-Fue lindo por el marco del público, estuvo tremenda la cancha, la gente apoyó, se hizo largo con todo el tirón de dos partidos pero siguieron alentando hasta el final. Estuvo muy interesante y ojalá volvamos a jugar pronto. También las leyuendas se vio que disfrutaron y jugaron un gran partido.

-Venían de jugar algunos amistosos, pero ante Quilmes es lo más parecido a lo que van a afrontar, ¿cómo se sintieron?

-Sí, sobre todo por el contexto, algo más parecido a lo profesional. Nos sirvió mucho haber estado arriba en el marcador, que nos pasen luego, volver a recuperarnos, en el final. Ir rodando esas situaciones desde la previa está bueno para aprender a cerrar partidos, acostumbrarnos a eso. Sirvió mucho.

-Quilmes, pese a la diferencia de categoría, les hizo frente y los llegó a complicar también...

-Fue muy duro el partido, la verdad que ellos tuvieron una muy buena noche, en el tercer cuarto se les abrió el aro, nos costó superarlos en ese momento. Ojalá les vaya muy bien a ellos, mostraron tener un gran material.

-Tuvieron una excelente temporada pasada, mantienen cierta estructura, pese a los cambios, pero el objetivo de la dirigencia es volver a ser protagonistas, ¿qué coincidencias habrá entre aquel equipo y este?

-Sí, se mantiene una base del equipo, las ideas de Adrián (Capelli) con las de Leandro (Ramella) no son muy diferentes, le gusta jugar mucho pick and roll, que nos va a quedar bastante cómodos creo yo. Conoce muy bien a Al Thornton (lo dirigió en Aguada de Uruguay) que es el as bajo la manga que siempre tenemos en los momentos difíciles. Eso es muy importante. Tengo fe que tendremos una muy buena temporada. Siempre el primer objetivo, como todos los años, será entrar a play offs. De ahí para arriba, lo que sea, más lejos lleguemos mejor.

Valinotti y la pérdida de Osvaldo Echevarría: "Un baldazo de agua fría"

Había concluído el partido de las leyendas de Peñarol y Quilmes, y los planteles principales estaban en los codos del estadio para saltar al campo de juego y afrontar el clásico, cuando llegó la triste noticia del fallecimiento de Osvaldo Echevarría, el gran maestro del básquetbol marplatense, entre Kimberley y el "Milrayitas". Las lágrimas invadieron a Joaquín Valinotti, que había sido reclutado en 2016 por el "Negro" y fue su formador desde la técnica individual y los conceptos más importantes para ser profesional.

-Se enteraron antes del partido del fallecimiento de Osvaldo Echevarría, que te reclutó a vos y tantos chicos, ¿qué significó para ustedes en la formación?

-La camada que vinimos todos juntos en 2016 entrenamos desde el primer día con el Negro en el club, muchísimas horas. Y perderlo así de la nada, te cae un baldazo de agua fría de que no va a estar más, es un golpe muy fuerte. Sabíamos que venía atravesando una enfermedad desde hace mucho. Es una pérdida muy grande para el club, para nosotros, y quiero mandarle un saludo a la familia y desearle mucha fuerza.

-Fue de esos maestros invisibles, que están atrás de los flashes pero que dejó un aporte incalculable en cada uno...

-Ni hablar. Todo lo que aprendimos con él, hoy lo estamos tirando dentro de la cancha. Él lo decía, ´lo aprendido lo tenes que tirar todo adentro de la cancha". Se ven muchos detalles en uno que se entrenaban con él.

-¿Una anécdota o algo que te marcó a fuego de él?

-Siempre hacía mucho hincapié en lo defensivo, eso en mi juego me sirvió mucho. Y tenemos muchas anécdotas graciosas con el Negro en los entrenamientos. Él los hacía muy ameno, nosotros ya le habíamos encontrado la vuelta. Él era muy militar para los entrenamientos pero nosotros ya le habíamos encontrado la vuelta, y había risas, distensión, y la pasábamos muy bien.