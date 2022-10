La estatua de Marcelo Gallardo ya está en el Monumental

La estructura de la estatua del entrenador Marcelo Gallardo se encuentra en el Monumental para ser ensamblada y será inaugurada el próximo 9 de diciembre, a cuatro años de la final de la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid. Tanto la parte del torso superior -que incluye la Copa Libertadores- como el tronco inferior de la figura del "Muñeco" Gallardo se encuentran para su ensamble en la puerta del Museo del club "millonario", sobre la avenida Figueroa Alcorta.

La obra de bronce, que pesa casi 6,5 toneladas y mide unos 7 metros de altura, aún tiene cubierta la cara del DT y también la copa, que serán descubiertas en un acto público el 9 de diciembre. El gestor de la idea, Carlos Trillo, quien ya impulsó la actual estatua de Ángel Labruna, inició el proyecto la misma noche del triunfo de River por 3 a 1 en el Santiago Bernabéu. Para ello, convocó a la escultora Mercedes Salvall, quien se encargó del proyecto. “Promesa cumplida”, posteó en sus redes Trillo, ex candidato a presidente de River en las últimas elecciones, quien consiguió el apoyo de toda la dirigencia de River tanto del oficialismo como de la oposición para llevar adelante el proyecto. “Le quiero agradecer a los hinchas que me apoyaron y que acompañaron para cumplir la promesa, que finalmente logramos a pesar de las críticas y con todos los problemas que tuvimos, porque en el medio estuvo la pandemia”, le dijo Trillo a Télam.

La obra se creó mediante la fundición de miles de llaves donadas por los hinchas, el molde fue realizado en yeso y rellenado con dicho material metálico y solamente el trofeo que levanta Gallardo pesa una tonelada. La figura del "Muñeco" también tendrá su popular saco con el escudo en el pecho y una medalla, en la que además de todos los logros conseguidos, se podrá divisar el logo eterno que describe a esa conquista.