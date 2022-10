Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de ahorcar y pegar a uno de sus hijos

El enfrentamiento judicial entre Angelina Jolie y Brad Pitt parece no tener fin y se le suma una nueva polémica. La actriz, en un intento de destrabar la operación de ventas de la compañía de vinos en la que aún es socia de su ex marido, reveló una situación de violencia familiar.



La presentación judicial que hizo la protagonista de Maléfica describió el incidente en el avión en 2016, que significó el divorcio de los artistas, y aseguró que el actor intentó ahorcar a uno de los hijos y le pegó a otro de ellos.



Según pudo detallar Jolie a la justicia, la actriz indicó que durante una pelea entre ella y Brad Pitt, uno de sus hijos defendió verbalmente a su mamá.



“Pitt se abalanzó sobre su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo. Los nenes valientemente trataron de protegerse unos a otros. Pitt estranguló a uno de ellos y golpeó a otro en la cara. Algunos de los nenes le suplicaron a Pitt que se detuviera. Todos estaban asustados”, relató la actriz a través de sus representantes legales.



Los abogados de Angelina Jolie indicaron que ella hizo “todo lo posible” para proteger a sus hijos “del dolor que Pitt les generó ese día”. “Pero cuando Pitt presentó esta demanda para reafirmar el control sobre la vida financiera de Jolie y obligarla a volver a unirse su exmarido como socio comercial, la obligó a defenderse públicamente sobre estos temas por primera vez”, explicaron.

Por el lado de Brad Pitt desmintieron todo lo sucedido en aquel episodio. “Es increíblemente triste que ella continúe repitiendo, revisando y reimaginando su descripción de un evento que sucedió hace 6 años, agregando información completamente falsa para tratar de obtener más atención para ella a expensas de su familia”, aseguró una persona ligada al actor de Once Upon a Time in Hollywood a la revista People.

Según Pitt, su ex esposa tuvo la oportunidad de compartir información con la policía en su momento, pero decidió no presentar cargos, una de las razones por las que el FBI desestimó la causa que abrió después.

En los últimos meses, se dieron más detalles sobre lo que habría pasado en la discusión del avión que Pitt y Jolie tuvieron en 2016. Un informe del FBI aseguró que Pitt provocó daños en el tapizado de uno de los asientos de la aeronave, lo que generó un costo de 25 mil dólares.

Una semana después del violento episodio, Angelina Jolie le pidió el divorcio a Brad Pitt. Desde ese entonces ambos empezaron una batalla judicial, que parece no tener fin, por los bienes y la custodia de sus hijos.