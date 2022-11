Asuntos Internos interviene en el caso de la joven agredida por el policía

La denuncia de Lucía Martínez contra un policía que la redujo, la tiró al piso y casi la deja desnuda en medio de la calle será analizada por el área de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia que corroborará si el efectivo incumplió los protocolos durante la madrugada del domingo, a la salida de un boliche.

La joven de 25 años salió del boliche Club 26, ubicado en Independencia y Alberti. Según relató a 0223, cerca de las 6 caminaba para encontrarse con su hermana cuando la interceptó el patrullero y un policía la redujo por estar causando presuntamente disturbios en la vía pública.

En ese marco, un testigo de la escena grabó un video en el que se ve como un policía la mantiene reducida contra el patrullero, mientras la joven le dice que no hizo nada y que el efectivo, por ser hombre, no la puede tocar. Cuando Lucía intentó librarse del efectivo, la arrojó al piso e intentó esposarla.

“¡No voy a sacar el brazo, me quedo en tetas!”, le gritaba la chica mientras el policía intentaba esposarla.

Lucía difundió el caso a través de 0223 donde confirmó que el violento accionar del policía le provocó moretones y dolores en las muñecas. La joven también dijo que una mujer policía se acercó, la ayudó a ponerse de pie y la trasladaron a la comisaría segunda, donde permaneció aprehendida durante casi tres horas. "En ningún momento me decían por qué me llevaban. Me estaba muriendo de frío hasta que me dieron una campera porque me estaba descomponiendo", dijo a este medio.

El lunes Lucía recorrió varias dependencias judiciales para poder radicar la denuncia, que finalmente la hizo a través de un correo electrónico, en el que también envió el video que muestra el accionar policial. Hasta el momento, la joven desconoce la identidad del policía que la aprehendió.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que más allá del avance de la denuncia en la justicia, la dirección de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense tomó intervención en el caso para analizar el accionar del efectivo policial.